Campionati giovanili in singolo di vela, quattro giovani in rappresentanza dellâ€™Abruzzo

Si svolgeranno a Genova dal 28 agosto i Campionati italiani giovanili in singolo di vela per la classe ILCA venuta alla ribalta dopo gli i successi degli atleti italiani nei recenti Giochi Olimpici di Parigi. Fra tutti gli atleti selezionati in Italia ci saranno anche quattro giovani velisti abruzzesi. Le regate che termineranno il 2 settembre vedono nella categoria ILCA4 maschile Under 16 il pescarese Edoardo Caporale della Lega Navale di Pescara e nella classifica femminile Nicole Lanuti (foto) di Ortona, mentre per la categoria ILCA6 Martin Ruzzi di Vasto e l’ortonese Lamberto Di Vincenzo.

I due atleti della categoria ILCA4 under 16 Edoardo Caporale e Nicole Lanuti si sono selezionati dopo un lungo periodo di regate nazionali quali la partecipazione alle tappe di Trofeo ILCA Italia Cup a Marina di Ragusa, Civitanova Marche, Marina di Campo all’Isola d’Elba ed alla Europa Cup di Punta Ala e alla regata open ILCA di Venezia. La partecipazione al Campionato arriva come il coronamento di un lungo programma sportivo di preparazione e sarà garantita dal supporto degli allenatori che hanno seguito i ragazzi in questo lungo periodo di crescita personale e sportiva e dalle squadre agonistiche dei circoli velici che li sostengono.