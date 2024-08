Corri per la Majella e 6 e 8 Ore delle Torri, di corsa per il Corrilabruzzo UISP

Corrilabruzzo UISP: ancora di corsa nella provincia di Chieti il 25 agosto con la Corri per la Majella e la 6/8 Ore delle Torri.

PALENA/LAMA DEI PELIGNI – Tra le località di Palena e di Lama dei Peligni, si rinnova per l’ottava volta l’appuntamento con Corri per la Majella in programma domenica 25 agosto. La gara è organizzata con il patrocinio dei Comuni di Lama dei Peligni, Taranta Peligna e Palena, con l’apporto tecnico e la consueta competenza del sodalizio podistico della Asd Vini Fantini. Un appuntamento del Corrilabruzzo UISP cui partecipano con entusiasmo sia i piccoli che gli adulti: il cliché prevede il ritrovo alle 16:00 in piazza Umberto I a Lama dei Peligni, alle 16:30 le gare del settore giovanile under 16 e la partenza della navetta in direzione Palena, alle 17:30 lo start della gara degli adulti da Palena che devono coprire il percorso di 9 chilometri. Le premiazioni interessano i primi 3 assoluti ed assolute della classifica generale, i primi 3 di tutte le categorie maschili e femminili ed i primi 5 gruppi con il maggior numero di iscritti. Per tutti i partecipanti è previsto un ricco premio di partecipazione.

RIPA TEATINA – Nel paese dei “campioni del pugilato”, a Ripa Teatina si ripropone per il secondo anno consecutivo l’evento endurance 6/8 Ore delle Torri in data domenica 25 agosto con la regia organizzativa del sodalizio Marathon Club Manoppello Sogeda e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Con un centinaio di atleti iscritti e l’omologazione UISP, la gara si svolgerà all’interno del centro storico di Ripa Teatina in un circuito asfaltato di 1060 metri. La 6 ore e la 8 ore fanno parte del 22° Gran Prix Iuta 2024 di Ultramaratona, Criterium Regionale Fascia Centro e Centro-Sud, Circuito Ultra Abruzzo su strada, sabbia e trail: tutte queste validità daranno un tono alla manifestazione che vuole consolidare il successo della prima edizione datata 2023. Ritrovo alle 8:30 a Ripa Teatina presso il piazzale della chiesa, partenza alle 9:30 per la 8 ore, a seguire verso le 11:30 la 6 ore e anche coloro che vogliono fare la 10 e la 21 chilometri sullo stesso circuito della 8 ore.