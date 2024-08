Doppio appuntamento con le gare UISP

CRECCHIO – Ci si avvicina verso la fine di agosto e non può mancare in questo periodo il tradizionale appuntamento podistico notturno nel borgo di Crecchio con l'amministrazione comunale locale e l'Asd Vini Fantini ad unire le forze per il Memorial Antonio Sciotti (Trofeo Citta di Crecchio). Questa tredicesima edizione, omologata UISP col suo circuito di riferimento Corrilabruzzo, è ricca di diversi momenti agonistici e non, cominciare dal ritrovo alle 17:30 in piazza Castello, alle 18:45 la partenza delle gare riservate alle categorie giovanili under 16 e alle 20:30 lo start fissato per la gara competitiva di 6,7 chilometri e per la family Run & Walk non competitiva. Il Memorial Antonio Sciotti si svolge contestualmente alla Notte Bianca: un abbinamento ad hoc a rendere ancora più speciale ed attraente la serata in quel di Crecchio. A seguire le premiazioni riservate ai primi 5 assoluti al maschile e al femminile, ai primi 3 di tutte le categorie ed ai primi 5 gruppi più numerosi.

SANTA MARIA IMBARO – Grazie al Gruppo Podistico Il Crampo, sabato 24 agosto torna di scena la Gara Podistica dell'Amicizia a Santa Maria Imbaro con il patrocinio dell'omonima amministrazione comunale. Di spicco in questa seconda edizione, omologata UISP, il Memorial Roberto Pierini con il programma molto articolato con il ritrovo alle 16:00 in via Piane, presso il comune di Santa Maria Imbaro. Alle 16:30 le gare dei bambini e ragazzi, sulle distanze a loro riservate in base all'età. Alle 18:00 il via alla gara competitiva ed, in coda, la non competitiva e la passeggiata. Il percorso della gara competitiva misura circa 11,5 chilometri spalmati in due giri di 5,7 chilometri cadauno. Le premiazioni interessano i primi 3 assoluti al maschile e al femminile, con premi in natura. A premiazione i primi 5 di ogni categoria, le prime 3 società più numerose ed è previsto un premio anche per l'ultimo arrivato. Previsti premi a estrazione e anche medaglia e piccolo pacco gara per tutti i baby partecipanti under 16.

