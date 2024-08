Più di 400 i partecipanti all'edizione 2024 della 'Scarpinata Farese'

Come tradizione vuole, la domenica post Ferragosto, il borgo di Fara San Martino è stato letteralmente preso d’assalto da una moltitudine di podisti, abruzzesi ed extra-regionali, per onorare l’immancabile appuntamento con la Scarpinata Farese, in ricordo di Angela Paci e Costantino Cipollone, sotto l’egida della UISP con il suo circuito di riferimento Corrilabruzzo.

Numeri alla mano, che hanno mostrato una crescita rispetto alle precedenti edizioni, sono stati globalmente circa 400 i partecipanti ripartiti tra la competitiva di 8 chilometri, la non competitiva di 4 chilometri e quasi un centinaio i bambini e i ragazzi fino agli under 16.

La gara competitiva è stata con lo spunto vincente di Davide Rapallo del Battaglio CUS Torino in 26’52” con esiguo margine su Lorenzo Dell’Orefice (US Aterno Pescara). Al terzo posto si è classificato Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà, quarto Alberico Di Cecco dell’Asd Vini Fantini e quinto Alessio Bisogno della Passologico.

Più netto il trionfo al femminile di Laura Di Lodovico. La portacolori dell’Adidas Running Bordeaux si è imposta in 32’36” incrementando a 1 minuto il vantaggio nei confronti della figlia d’arte Erika Di Cecco dell’Asd Vini Fantini, terza Sara Di Prinzio della Runners Chieti, quarta Miriam Bellanza dell’Atletica Val Pescara e quinta Elisabetta Gizzo del Gruppo Podistico La Sorgente.

Un crescendo di entusiasmo allargato anche ai baby podisti nelle gare a loro riservate e che ha visto sia l’Asd Lupi d’Abruzzo che la Vini Fantini tra le società che hanno ottenuto il miglior rendimento individuale, tra vittorie e piazzamenti di categoria, sia al maschile che al femminile.

Unanime il commento e la soddisfazione di tutti i partecipanti, maggiormente in seno al Gruppo Podistico La Sorgente presieduto da Tommaso Giovannangelo, al culmine di una straordinaria giornata di sport e di passione, amplificata dalla calda voce dello speaker Andrea Gileno, per una Scarpinata Farese 2024 che si è legata con successo alla Sagra della Pasta De Cecco per intrattenere atleti, familiari ed accompagnatori.

Classifiche su TimingRun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=382

Foto e video a cura di Passione Corsa Mario Bomba https://www.youtube.com/watch?v=kbSHlxOPzO8