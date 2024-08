In Abruzzo 400 atleti per i Campionati italiani di Coastal beach sprint

Sono più di 400 gli iscritti ai Campionati Italiani di Coastal beach sprint che si terranno a Pescara da venerdì a domenica prossimi su iniziativa del Circolo Canottieri La Pescara, presieduto da Umberto Di Bonaventura, nell'ambito delle iniziative per il centenario del Circolo. Ieri la presentazione in Comune alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell'assessore allo Sport Patrizia Martelli, che ha collaborato alla realizzazione dei Campionati, della consigliera nazionale della Federazione Italiana Canottaggio Luciana Reale e di Alessandra Berghella, vice presidente del Coni.

Tra gli atleti presenti, provenienti da tutta Italia, anche alcuni partecipanti alle recenti Olimpiadi di Parigi. Questa disciplina è entrata tra gli sport olimpici dai prossimi Giochi, in programma a Los Angeles nel 2028. Spiccano, tra chi gareggerà a Pescara, i nomi di Giovanni Ficarra, Lucio Fugazzotto, Maria Lanciano e Vincenzo Abbagnale. Berghella ha messo in evidenza che sabato, in città, arriverà anche il presidente della Federazione nazionale canottaggio, Giuseppe Abbagnale. "Sarà un appuntamento molto popolato", ha commentato, "con numeri che parlano già di un successo, grazie al lavoro del Circolo Canottieri e del Comune".

"Il tricolore di Beach Sprint prenderà vita sulla spiaggia prospiciente l'Arena del Mare e le finali, in programma domenica 24 agosto, saranno trasmesse in diretta su Rai Sport a partire dalle ore 9.15", ha sottolineato l'assessore Martelli che da mesi sta lavorando a questo appuntamento. "Un grande evento sportivo, ha detto, che si inserisce nel centenario del Circolo, celebrato all'inizio del mese. In questo secolo il Circolo ci ha creduto ed è riuscito a stringere legami forti, rafforzandoli nella pratica sportiva, e ha sempre diffuso quei valori in cui tutti i nostri giovani devono credere".

"Un evento importantissimo" per Di Bonaventura, soddisfatto di essere riuscito ad organizzare un appuntamento "su cui la Federazione conta" e in attesa di accogliere "tanti atleti, che arriveranno qui da tutte le parti". "Una bellissima iniziativa" per il sindaco Carlo Masci, che pensa al "risvolto turistico di questi eventi sportivi". Il primo cittadino si è augurato che "la sede del Circolo sia pronta presto" e ha ringraziato tutti i rappresentanti "di questa bella realtà per ciò che fanno". E infine: "Il Circolo è la storia di Pescara", queste le parole di Berghella, "e il Coni sarà presente a queste giornate che saranno seguite dal campionato di vela".