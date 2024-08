Doppia gioia per lâ€™Asd Moreno Di Biase con Roberto Caringi ed Emanuele Spinozzi

Ancora fuori regione, l’Asd Moreno Di Biase ha confezionato un doppio grandissimo risultato, a conferma dello stato di forma che sta attraversando il sodalizio lancianese che è stato impegnato domenica scorsa sulle strade molisane ad Oratino.

Uno strepitoso Roberto Caringi, campione regionale in carica FCI Abruzzo, ha messo il timbro alla vittoria in solitaria con la sua tempra di attaccante, a distanza di una settimana (il 31 luglio vinse a Colfelice nel Lazio), andando a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Trofeo Oratino, una tra le più nobili corse giovanili del Molise dal percorso molto esigente.

Ancora più interessante e positiva la performance di un altro corridore allievo che aveva tanti bei motivi per fare bella figura nel suo Molise: Emanuele Spinozzi è arrivato nel primo gruppo degli inseguitori e il tredicesimo posto all’arrivo gli è valso la conquista della maglia di campione regionale FCI Molise in virtù della sua residenza a Montenero di Bisaccia.

A sorridere anche i giovanissimi under 13 che hanno partecipato a Sambuceto al Memorial Dante e Mario Catena dove a ben figurare è stato tra i G2 Brando De Virgiliis. Oltre alla bravura per il risultato colto da Brando e da tutti gli altri giovanissimi che hanno colto la quarta posizione nella classifica per società, l’Asd Moreno Di Biase sta continuando la sua missione di far divertire i propri campioncini e di fare propaganda della propria attività, partendo dalla base, per formare futuri campioni con gradualità nel tempo e nella maniera più sana.