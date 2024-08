In archivio con buoni riscontri il 'Fara Urban Trail – Memorial Costantino Cipollone'

Si è svolta a Fara San Martino la 6^ edizione del Fara Urban Trail alla quale hanno preso parte 200 atleti spalmati tra la competitiva di 8,5 chilometri, la non competitiva di 3,6 chilometri e le gare riservate ai bambini e ai ragazzi su diverse distanze.

L’organizzazione del Gruppo Sportivo La Sorgente è apparsa impeccabile ed efficiente su tutto il fronte in ricordo di Costantino Cipollone, grande sportivo e storico presidente del sodalizio podistico farese che partecipava a 50-60 gare l’anno.

La gara maschile è stata tutta nel segno di Pardo La Serra (Libero) che ha chiuso al primo posto col tempo di 37’28” spuntandola d’un soffio su Cesare Ciommi dell’Asd Tri World. A completare i piazzamenti nei primi cinque Alex Tucci (Il Crampo Gruppo Podistico), Domenico Cinalli (Mistercamp Castelfrentano) e Christian Iezzi (Atletica Val Tavo).

In luce tra le donne Zoe Pretara della Runners Chieti, prima col tempo di 43’05” che si è lasciata alle spalle Sara Di Prinzio (Runners Chieti), Lorella Buzzelli (Runners Chieti), Melissa Palanza (Let’s Run for Solidarity) e Antonella Sabatini (US Acli Marathon Chieti).

Per le gare giovanili è stata l’Asd Vini Fantini a conquistare il miglior rendimento tra vittorie e piazzamenti nelle fasce d’età fino ai 15 anni.

Risultati su TimingRun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=324