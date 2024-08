Bilancio positivo per l'evento "Fangio tra mito e storia"

Il comune di Villa Santa Maria è stato protagonista della seconda edizione dell'evento automobilistico "Fangio tra mito e storia". L'iniziativa, che ha omaggiato il campione di Formula 1 Juan Manuel Fangio, organizzata da Matteo Di Vito, commissario tecnico auto e moto del club federato ASI C.A.S.T. di Teramo, presieduto da Carmine Cellinese, si è conclusa ieri nella patria dei cuochi.

Il corteo delle Ferrari, auto d'epoca scelta per l'edizione di quest'anno, ha sfilato ieri mattina per le vie del paese. I partecipanti si sono trattenuti a Villa per l'intera giornata, vivendo momenti conviviali con aperitivo e pranzo e poi facendo visita al polo museale di Palazzo Caracciolo.