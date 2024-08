Carp Fishing, due abruzzesi al mondiale di Croazia

Sono Gilberto Scutti ed Emanuele Salvatore, rispettivamente 37 e 35 anni, i due ragazzi di Villa Santa Maria che parteciperanno al mondiale di Carp Fishing che si terrà la prima settimana di settembre in Croazia. Saranno una delle quattro coppie – tre titolari e una riserva - che rappresenteranno l'Italia nella competizione internazionale, dove parteciperanno 32 nazioni.

Gilberto ed Emanuele hanno sin da bambini la passione per la pesca, in modo specifico per il Carp Fishing, ossia una tecnica di pesca specializzata per la cattura di solo carpe. Oltre alla loro grande amicizia , condividono questa disciplina a livello agonistico. Sono diversi anni che hanno intrapreso la strada dell'agonismo, muovendo i loro primi passi in gare a livello provinciale nel bacino di Bomba fino ad arrivare a svolgere competizioni di livello nazionale e mondiale. Gara dopo gara, si sono ritrovati a militare ormai da quasi dieci anni nel Club Azzurro, la serie A della pesca agonistica, ottenendo diverse medaglie d'oro e d'argento. Della nazionale italiana invece fanno parte da quattro anni e nello scorso mondiale, in Francia, si sono classificati quinti.