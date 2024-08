Countdown scattato per la 53^ Miglianico Tour

Fedele alla sua tradizione nella seconda domenica di agosto (giorno 11), l’Ades Miglianico-Amici dello Sport sta organizzando col massimo impegno l’edizione numero 53 della Miglianico Tour con il suo blasone da onorare e da proporre ad una platea sempre più numerosa ed affezionata alla perla estiva del podismo abruzzese.

Nei piccoli paesi e in particolar modo a Miglianico, la passione per il podismo e delle camminate all’aria aperta prendeva sempre più corpo ed è per questo che l’8 settembre 1971 si svolse il primo evento podistico di massa in Abruzzo ed uno dei primissimi in Italia, non organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, su distanze superiori ai 15 km. Nel 1972 Roberto Terenzio costituì il Gruppo Sportivo ADES Miglianico (Amici dello Sport) che curò le successive edizioni e che nel 1976, al termine della sesta, affidò a Nicola Mincone tutti i compiti organizzativi e che tutt’ora condivide con Giulio Orlandi, presidente dell’ADES Miglianico (Amici dello Sport).

Una corsa che ha vissuto momenti di splendore e anche più delicati, in riferimento all’edizione 2020. All’epoca si svolse solo una versione non competitiva a causa della pandemia come segno di ripartenza di tutto lo sport abruzzese dopo il lockdown. Dal 2021 è tornato il consueto clichè che contempla la gara competitiva di 18 chilometri, (due giri) la non competitiva di 9 chilometri (un giro), il Mini Tour e il Mini-Mini Tour dai 0 ai 5 anni (300 e 700 metri in piazza Umberto I), le gare per esordienti, cadetti e ragazzi fino ai 15 anni (un giro cittadino di 1 chilometro da ripetere più volte).

Per rendere l’edizione 2024 ancora più attraente e innovativa, debutta la gara a staffetta per gli atleti e le atlete di età compresa 16-17 anni che non possono partecipare alla gara dei 18 chilometri. Il regolamento FIDAL prevede che gli atleti al di sotto dei 18 anni non possano superare la distanza dei 10 chilometri. Per gli/le under 18 c’è la staffetta uomo-donna corrispondente a un giro di 9 chilometri da compiere a turno con stesura di una classifica cumulativa dei tempi.

PROGRAMMA

Ore 16.30 Partenza Mini-Mini Tour (300 metri) e Mini Tour (700 metri), a seguire partenza gare esordienti (1 giro del percorso – km 1), ragazzi (2 giri del percorso) – cadetti (3 giri del percorso).

Ore 18.30 Partenza gara competitiva (km 18) e non competitiva (km 9) (tempo massimo di percorrenza 2 ore e 15 minuti).

Ore 21.00 Premiazione assoluti e a seguire categorie e gruppi.

ISCRIZIONI

ll termine per le iscrizioni individuali e di gruppo é fissato improrogabilmente per le ore 22:00 del giorno venerdi 9 agosto. La quota di iscrizione é di 10 euro per la 9 e 18 chilometri, 5 euro per le categorie giovanili, 3 euro per Mini Tour e Mini-Mini Tour.

COME ISCRIVERSI

Tramite sito web Miglianicotour.it con pagamento online oppure tramite mail all’indirizzo info@abruzzogare.com con pagamento a mezzo bonifico al ritiro del pettorale (BPPB BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA IBAN IT26W0538577890CC2740010502, intestato a “Amici dello Sport Miglianico” Causale “Iscrizione Miglianico Tour’, specificando nome, cognome, anno di nascita e inviando ricevuta via email).

Credit fotografico Uliano Starinieri