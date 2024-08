Danza sportiva in scena a Fossacesia

La Danza sportiva Mondiale di scena stasera dalle 20.30, in piazza Alessandro Fantini, di Fossacesia. Nell'ambito di Bellestate 2024, organizzata dal Comune, si svolgerà un evento unico e raro, con protagonisti i vicecampioni del mondo della categoria Andrea De Simone, di Fossacesia, e Giulia Giacoppo, che nello scorso novembre, in Austria, si sono aggiudicati il titolo iridato. Sarà una serata che si annuncia fantastica nel corso della quale la coppia darà vita al corpo di ballo composto da tanti bambini, ad una lezione di ballo e uno spettacolo danzante tra liscio, caraibico, balli di gruppo e latino-americano. De Simone, insieme alla sua partner, hanno deciso di organizzare l'evento proprio a Fossacesia, dove è nato e per molti anni ha vissuto prima che partisse per realizzare il suo sogno di ballerino. Un omaggio alla sua città e ai suoi concittadini.