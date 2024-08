Promozione abruzzese, ecco i due gironi

La LND Abruzzo ha ufficializzato, con il comunicato del 1° agosto, la composizione dei gironi del Campionato di Promozione. Si torna alla formula dei due raggruppamenti, dopo quella con i tre che aveva caratterizzato le ultime stagioni.

Due le squadre che sono state ripescate, si tratta del Castrum 2010 di Silvi e del Bucchianico.

Girone A: Alba Adriatica, Angizia Luco, Casoli 1966, Favale, Fontanelle, Fucense Trasacco, Hatria, Mutignano, New Club Villa Mattoni, Paganica Next Gen, Piano della Lente, Real C. Guardia Vomano, Rosetana, San Gregorio, San Benedetto Venere, Santegidiese, Torninparte, Universal Roseto

Girone B: Atessa, Bacigalupo Vasto Marina, Bucchianico, Castrum 2010, Cugnoli, Elicese, Francavilla, Lanciano 1920, Lauretum, Ortona, Pianella, Rapino, Real Casale, San Vito ’83, San Giovanni Teatino, Union Fossacesia, Virtus Castel Frentano, 2000 Calcio Montesilvano