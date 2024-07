Serie A2 femminile, l'Altino Volley nel girone B

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha reso nota la composizione dei due gironi validi per la prima fase del prossimo Campionato di Serie A2 Tigotà.

Le venti formazioni ai nastri di partenza sono state suddivide in due raggruppamenti da dieci squadre ciascuno, composti seguendo il criterio del ranking del campionato scorso.

L’Altino Volley, neopromossa nella categoria, squadra riaffidata alla guida tecnica di coach Emiliano Giandomenico che affronterà le sue partite casalinghe al PalaBCC di Vasto, è stata inserita nel girone B assieme ad altre nove formazioni: Itas Trentino, Futura Giovani Busto Arsizio, Narconon Volley Melendugno, Nuvolì Altafratte Padova, Pallavolo Concorezzo, Tecnoteam Albese Volley Como, Trasporti Bressan Offanengo, U.S. Esperia Volley 1961 e Volley Hermaea Olbia.

La partenza del torneo è fissata per il weekend del 5-6 ottobre, mentre a metà febbraio inizieranno la Pool Promozione, che coinvolgerà le prime cinque formazioni classificate di ciascun girone ed eleggerà la prima promossa in A1 e le quattro partecipanti ai Playoff, e la Pool Salvezza, che decreterà le cinque retrocesse in B1.

“Sarà un campionato avvincente, ricco di sfide e spettacolo – si legge in una nota della società -. Non vediamo l’ora di misurarci con queste squadre e di farvi vivere grandi emozioni!“

SERIE A2 – GIRONE B

Altino Volley

Futura Giovani Busto Arsizio

Itas Trentino

Narconon Volley Melendugno

Nuvolì Altafratte Padova

Pallavolo Concorezzo

Tecnoteam Albese Volley Como

Trasporti Bressan Offanengo

U.S. Esperia Volley 1961

Volley Hermaea Olbia