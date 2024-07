Si issano le vele della Pescara-Tremiti “Le Diomedee”

Tutti pronti a tornare in mare e partire alla volta delle acque cristalline delle Isole Tremiti. Si issano le vele della Pescara-Tremiti, la classica veleggiata “lunga” d’Altura che da quest’anno si chiama “Le Diomedee 2024” dal nome della specie di uccelli che popola questo piccolo e incantevole arcipelago, una regata che ha da sempre appassionato gli sportivi abruzzesi per fascino indubbio della meta. L’organizzazione è del Circolo Nautico Pescara 2018, sotto l’egida della IX Zona FIV Abruzzo e Molise, e gode del patrocinio del Comune delle Isole Tremiti.

Partenza prevista alle ore 17 per una flottiglia agguerrita di circa venti imbarcazioni d’Altura venerdì 5 luglio dallo specchio di mare antistante l’entrata del porto turistico Marina di Pescara, nella zona sud, e traguardo dopo 60 miglia di navigazione al traverso del faro dell’Isola di S. Domino, sulla punta del Diavolo, il giorno dopo, ossia sabato 6, entro l’orario massimo delle 16. La Pescara-Tremiti “Le Diomedee” è una veleggiata tradizionale ed anche importante perché sancisce l’unione sportiva tra l’Abruzzo e le isole pugliesi.

Le premiazioni come di consueto si svolgeranno presso il Ristorante “La Fenice” sull’Isola di San Domino, in un’atmosfera conviviale tra pizza e birra, alla presenza dei rappresentanti del Comune delle Tremiti. All’equipaggio dell’imbarcazione arrivata prima Overall andrà il Trofeo “Le Diomedee 2024”. Main sponsor della veleggiata e del CNP2018 sono Banca Generali Private e Vittoria RMS con il supporto questa volta di Citra Vini e Fishermen Bros articoli per la pesca.