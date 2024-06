'Duilio Run' ad Atessa, oltre duecento podisti protagonisti

Tra adulti e bambini, l’undicesima edizione della Duilio Run è stata consegnata agli archivi in maniera eclatante ed ha avuto la partecipazione attiva di oltre 200 podisti, per merito della collaudata organizzazione targata Asd I Lupi d’Abruzzo in ricordo di Duilio Fornarola che ha riportato lo spettacolo del podismo nel centro storico di Atessa.

Tra gli uomini successo per Francesco Cacciatore (Passologico) che ha avuto la meglio su Alberico Di Cecco (Vini Fantini) e su Alessio Bisogno (Passologico). Prima al traguardo tra le donne Loretta Cianflocca (Libero), seguita da Miriam Bellanza (Atletica Val Pescara) e da Cristina Di Federico (Amatori Podisti Pennesi).

I bambini dell’Asd I Lupi d’Abruzzo si sono presi la scena come miglior società che ha ottenuto il maggior cumulo di vittorie e di piazzamenti nelle gare a loro dedicate con suddivisione per fasce d’età fino ai 15 anni.

Oltre alla Duilio Run ha fatto eco una celebrativa 6 ore per omaggiare il titolo mondiale sulla distanza dei 100 chilometri, vinto esattamente il 22 giugno 2002 in Belgio dal campionissimo Mario Fattore di Mozzagrogna col record italiano di 6 ore, 34 minuti e 23 secondi. In questa circostanza (Fattore Day) si sono imposti agli onori delle cronache i pugliesi Riccardo Conversano ed Eusapia Petruzzelli, entrambi in forza alla Maratoneti Andriesi, ottenendo il miglior tempo di questa gara endurance.

I VIDEO DI PASSIONE CORSA MARIO BOMBA

Duilio Run https://www.youtube.com/watch?v=qqpqiYLOtXI

Fattore Day https://www.youtube.com/watch?v=1p8sgi64fHI

CLASSIFICHE

Duilio Run

https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=293

Fattore Day

https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=335