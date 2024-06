Il 6Â° Trofeo Giuseppe Fantini a Contrada Serre di Lanciano

Per l’organizzazione dell’Asd Guarenna 3.0, a Contrada Serre, nel territorio comunale di Lanciano, si disputa domenica 23 giugno la sesta edizione del Trofeo Giuseppe Fantini per la categoria Allievi.

Il sodalizio ciclistico guidato da Filippo Rossetti sta dando gli ultimi ritocchi per garantire la migliore accoglienza ai partecipanti e per offrire al pubblico uno spettacolo sportivo tutto da seguire sul circuito di 11,8 chilometri da ripetere sei volte, il medesimo in cui ebbe luogo l’edizione 2021 della corsa in ricordo di Giuseppe Fantini (con un passato tra i professionisti negli anni settanta) che vede il figlio Domenico tra i promotori, oltre a fare da supporto agli organizzatori per la parte tecnica. La partenza è fissata alle 10:30 da Contrada Serre e gli auspici per assistere ad un’ottima gara ci sono tutti in quanto costituisce un test per preparare al meglio l’avvicinamento al campionato italiano in programma nel primo weekend di luglio in Toscana.

Sono 74 gli iscritti in rappresentanza dei seguenti team: Asd Moreno Di Biase, Team Go Fast, Team Belvedere, Pedale Sulmonese (Abruzzo), Il Pirata Salvatore Rametta (Sicilia), Team Alto Bradano, Cicloteam Valnoce, Motostaffette Potenza (Basilicata), Il Pirata Sama Ricambi Puglia, Un Dente In Più-Piccole Canaglie-Spes, Fusion Bike, Teens-OP Bike, Andria Bike (Puglia), Velosport Ferentino-Ciclisti Sorani, Il Pirata Vangi Sama Ricambi, Reate Cycling Team (Lazio) e UC Foligno (Umbria).

Credit fotografico Bruno Di Renzo