In archivio la Notturna di Chieti e la Notturna del Campanile

CHIETI – La Notturna di Chieti ha fatto centro per la 24°volta. La bella manifestazione organizzata dall'US Acli Marathon Chieti è stata premiata da una nutrita partecipazione di podisti provenienti da ogni angolo della regione. Per quanto riguarda la gara competitiva che ha schierato sulla linea di partenza ben 400 atleti, la battaglia è stata davvero serrata ed appassionante con un arrivo in volata dei primi tre assoluti uomini. Al primo posto è balzato Fiorenzo Mariani (Dynamyk Fitness) con il tempo di 32'08", in una manciata di secondi sono giunti alle sue spalle Pardo La Serra (Atletica Alessandria) e Francesco Cacciatore (Passologico). Al femminile, Giulia D'Alessandro (Polisportiva Tethys Chieti) ha tagliato vittoriosa il traguardo in 38'12", seguita da Sara Di Prinzio (Runners Chieti) e da Zoe Pretara (Runners Chieti). Tantissimi i bambini e i ragazzi che hanno partecipato alle gare a loro dedicate, a fare da colorita anteprima al lungo serpentone di adulti nel centro cittadino teatino.

CASALBORDINO – Pollice su per la Notturna del Campanile che ha avuto luogo con l'organizzazione a cura dell'Asd Runners Casalbordino insieme all'Avis Don Antonio Tobia e all'amministrazione comunale locale. Luci della ribalta accese per la quinta edizione con la gara competitiva e la non competitiva per merito dei circa 400 gli atleti che hanno dato lustro a questa manifestazione regina dell'inizio dell'estate. Non poteva mancare come coreografia la Torre Civica illuminata dal tricolore, regalando un magnifico colpo d'occhio al pubblico presente. Riscontro positivo anche per le gare riservate ai baby podisti (una cinquantina in totale) dai 5 ai 12 anni che hanno fatto da prologo alla parte dedicata agli adulti. Nella competitiva di 9 chilometri, in una perfetta alternanza di discesa e salita, il primo a presentarsi sulla linea d'arrivo è stato il pluridecorato maratoneta Alberico Di Cecco (Asd Vini Fantini) che ha impiegato 30'28" per mettersi alle spalle Alessio Bisogno della Passologico, Cesare Ciommi dell'Asd Tri World e Gabriele Colantonio della Podistica Vasto. Molto brava al femminile Antonia Falasca (Asd Vini Fantini) con il tempo di 38'48" che è riuscita a precedere la specialista delle ultramaratone Annalisa Fitti (Asd Tocco Runner) e gradino più basso del podio conquistato da Mariachiara Marchetti.

Comunicato Stampa Atletica Uisp Abruzzo e Molise