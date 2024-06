Tennis: Ovcharenko vince la Lazzaroni Cup

Il tennista 22enne ucraino Oleksandr Ovcharenko (n.635) è il vincitore della 11/a edizione della Lazzaroni torneo Itf da 15 mila dollari di montepremi, che si è giocato sui campi in terra rossa del circolo tennis di piana vincolato a Chieti.

Nella finale, programmata per oggi, il giocatore di Kiev, ma di stanza a Mesagne nel brindisino, avrebbe dovuto affrontare il francese Lilian Marmousez (n.675): il transalpino ha accusato un infortunio che gli ha impedito di scendere in campo.

Il tennista ucraino ha portato così a casa la vittoria senza scendere in campo in un torneo che ha però regalato spettacolo ed emozioni.

La finale, poi saltata, si annunciava come una sfida piuttosto incerta. Oleksandr Ovcharenko era venuto fuori da una autentica maratona tennistica contro il toscano Ribecai, sconfitto dopo oltre tre ore di gioco. Resta la soddisfazione degli organizzatori, in primis il presidente del Tennis Chieti, Ennio Marianetti, ed il direttore del torneo, Luca Del Federico, per aver allestito una manifestazione di alto livello. "È mancata la classica ciliegina sulla torta - ha dichiarato il presidente Marianetti - ma sono cose che possono succedere.

L'importante è aver fatto le cose per bene perché organizzare un torneo internazionale non è cosa da poco. Grazie a chi ci ha sostenuto, a partire dal main sponsor Lazzaroni ed alle istituzioni che ci sono sempre vicine".





