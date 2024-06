Tornano gli Internazionali di Beach Tennis in Abruzzo, e per la precisione a Silvi Marina. Sono attesi nella nostra regione tanti big della specialità, provenienti da svariati paesi del mondo.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, avrà il suo clou con le fasi finali del 14/15/16 giugno, ma di fatto prenderà il via già in questo fine settimana con eventi collaterali (anche di tennis in carrozzina e pickleball) e con i tornei riservati a giovani e amatori. La conferenza stampa ufficiale di presentazione si terrà venerdì 7 giugno.