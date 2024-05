Tricolori Under 17, Volley Treviso Campione d'Italia a Lanciano

Si è chiusa domenica mattina a Lanciano una settimana all’insegna della pallavolo giovanile con le BigMat Finali Nazionali Giovanili Under 17 maschili. Il Palazzetto dello Sport della città abruzzese, arricchito da una splendida cornice di pubblico, è stato il teatro del trionfo del Volley Treviso.

La squadra veneta, guidata in panchina da Giovanni Cappelletto, ha vinto dunque l’edizione 2024 della manifestazione nazionale riservata agli Under 17, superando in finale con il punteggio di 3-0 (25-21, 26-24, 25-12) la Volley Parella Torino.

Volley Treviso aveva vinto l’ultimo scudetto Under 17 nel 2015 e nella categoria Under 18 aveva trionfato nel 2019. La finale scudetto è stata vibrante fin dalle prime battute con le due squadre che hanno mostrato un livello di gioco molto alto nonostante la giovane età dei protagonisti in campo.

Volley Treviso è arrivata a questa finale con un percorso quasi perfetto; dopo la sconfitta all’esordio contro la Pallavolo Bologna ha inanellato una serie di 5 vittorie consecutive. Volley Parella, invece, è stata la mina vagante ed è cresciuta in maniera esponenziale nel corso del torneo mostrando una buonissima pallavolo.

Nella finale terzo-quarto posto, giocata nel vicino PalaMasciangelo, i campioni 2023 lombardi dei Diavoli Powervolley hanno battuto con un secco 3-0 (25-23, 25-23, 25-23) i marchigiani della Cucine Lube Civitanova, al termine di una gara ben giocata dai lombardi e dominata per lunghi tratti.

Presenti alle BigMat Finali Nazionali Under 17 maschili anche i tecnici federali Monica Cresta e Luca Leoni insieme a Stefano Recine, dirigente squadre nazionali giovanili maschili.

Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta immediatamente dopo la finale, hanno preso parte tra gli altri il presidente della FIPAV Abruzzo Fabio Di Camillo, la consigliera federale Chiara Di Iulio, il presidente del CT Territoriale Abruzzo Sud Est Mattia Di Gregorio, il vice presidente territoriale Vito Fiorillo e il responsabile del comitato organizzatore Luciano Allegrino della Lanciano All Stars Volley; con loro le autorità politico-istituzionali della Regione Abruzzo e dei Comuni di Lanciano e Fossacesia che hanno ospitato le gare.

L’appuntamento con le Big Finali Nazionali ora è a Cesena e Schio dove dal 28 maggio al 2 giugno si assegneranno i titoli Under 14 femminile e Under 15 maschile, gli ultimi della stagione 2024.

Fonte e foto federvolley.it