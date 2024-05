Under 17 maschile di pallavolo, finali nazionali tra Lanciano e Fossacesia

Nuovo appuntamento di prestigio per la pallavolo giovanile in Abruzzo che dal 21 al 26 maggio ospita le Finali Nazionali Under 17 maschili BigMat.

Quattro saranno gli impianti, tra Lanciano e Fossacesia, dove andranno in scena le varie partite con l’atto conclusivo in programma domenica al Palazzetto dello Sport di Lanciano. Le altre sedi sono il PalaMasciangelo e la Palestra della Scuola media ‘d’Annunzio’, sempre a Lanciano, e la Palestra Polivalente di Fossacesia.

In lizza 28 squadre da tutta Italia, suddivise in 4 gironi per le fasi di qualificazione, con una presenza di 400 atleti e 100 tra dirigenti e tecnici.

Orari delle gare che si giocano in contemporanea su tutti e 4 gli impianti: 9:00 – 11:00 – 16:00 – 18:00

Al termine della fase a gironi la prima di ogni girone resta e verrà inserita nel nuovo tabellone della fase finale che andrà ad assegnare il titolo di Campione d’Italia domenica 26 con la finalissima alle ore 11.

Ad occuparsi dell’organizzazione la Lanciano All Stars Volley e la Fipav Abruzzo.

“L’Abruzzo del volley – commenta il presidente del Comitato regionale abruzzese Fipav Fabio Di Camillo – è ancora al centro dell’interesse nazionale per questa manifestazione di livello assolutamente elevato che è la finale nazionale Under 17 maschile. Questo significa che sui nostri territori andremo ad assegnare lo scudetto in una categoria assolutamente rilevante che vedrà nei nastri di partenza i futuri campioncini che vedremo nei campionati di Superlega piuttosto che nei nazionali italiani. Sarà un momento importante in cui verremo messi sotto pressione, valutati soprattutto su due variabili fondamentali, la qualità degli impianti e la qualità della ristorazione. Importanti, ci saranno i campioni d’Italia della Siris Safety di Perugia, i campioni d’Europa dell’ ITAS Trentino, solo per citarne due che indicano ovviamente capacità organizzative, capacità tecniche e quindi la possibilità di avere sui nostri territori veramente personaggi di assoluto livello. Ci saranno anche le famiglie che verranno in Abruzzo, saranno seguiti da un numero grande di persone e tutto questo ci rende ancor di più protagonisti anche a livello turistico per la nostra regione.”

Luciano Allegrino, responsabile comitato organizzatore Lanciano All Stars Volley: “Siamo felici di ospitare queste finali sul nostro territorio, a distanza di un anno dopo l’arrivo della nazionale femminile di pallavolo. Senza un lavoro di squadra e noi veniamo dalla cultura del lavoro di squadra questo evento non si sarebbe potuto assolutamente svolgere“.

Portacolori d’Abruzzo nelle finali nazionali è la JuliaGas Volley Montesilvano.