Tappa abruzzese per il Giro-E, Protezione Civile indispensabile supporto all’organizzazione

È partita oggi alle 13,15 da piazza Umberto I di Casalbordino, il Giro-E, 11esima tappa per arrivare a Francavilla al mare. Esperienza unica nel suo genere a livello mondiale, il giro si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia.L’evento ciclistico è inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e consente agli atleti normalmente allenati, di affrontare le salite che percorrono di solito i campioni, ricalcando il loro percorso. Il Giro-E ha attraversatole vie di Casalbordino per arrivare poi a Francavilla al Mare; l’arrivo è sotto lo stesso arco del Giro d’Italia, così come anche la premiazione, sullo stesso podio.

“Abbiamo lavorato dallo scorso anno per portare questo evento di livello mondiale, al fine di accendere i riflettori sulla città di Casalbordino, facendola conoscere e apprezzare fuori dai confini” ha detto il Sindaco Filippo Marinucci.

A dare supporto all’organizzazione, oltre alla Protezione civile di Casalbordino e Paglieta dell’associazione “Madonna dell’Assunta”, anche l’Associazione ANA Atri, ANA Basciano e la Protezione civile Maiella Morrone.

L'importanza del volontariato di Protezione Civile si basa soprattutto sulla collaborazione e sul coordinamento di tutte le componenti sociali che ne fanno parte, con la finalità di raggiungere un assetto organizzativo efficace e diffuso capillarmente su tutto il territorio. Il Volontariato di Protezione civile, inserito a pieno titolo, in questa visione strategica e performante, ricopre un ruolo di primaria importanza. Enzo Dossi