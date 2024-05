Virtus Paglieta in Serie C, niente da fare per l'Enjoy Volley Vasto

E’ la Virtus Paglieta a staccare il biglietto per la promozione in Serie C: nella finale play off di Serie D maschile sconfitti i vastesi dell’Enjoy.

Domenica sera, alla Palestra Centofanti-Natale del quartiere San Paolo, l’atto conclusivo di stagione: dopo essersi imposta 3-2 in rimonta in gara1 tra le mura amiche, la Virtus Paglieta si è ripetuta anche in campo esterno, vincendo 3-1 a Vasto il confronto che si è rivelato decisivo per decretare il salto di categoria.

Grande festa per il team, premiato da Vito Fiorillo, vice presidente del Comitato Territoriale Fipav Abruzzo Sud Est. Amarezza, comprensibile, per la squadra di coach Luigi Del Casale per il risultato finale ma anche orgoglio e soddisfazione per quanto di buono ottenuto in questa stagione sportiva 2023/2024 ricordando in particolare la conquista, per la seconda volta di fila, della Coppa Abruzzo di categoria.