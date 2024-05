È il giorno del Giro-E

L’attesa è finita, oggi è il gran giorno del Giro-E sulle nostre strade. Alle 12.30 partenza da piazza Umberto I a Casalbordino ed arrivo a Francavilla per una tappa tutta sulla nostra costa.

Grande fermento a Casalbordino – diverse le vetrine addobbate per l’occasione - per la partenza e gli eventi correlati, tra cui il workshop organizzato dall’Anci “La valorizzazione del patrimonio immateriale per lo sviluppo locale: il caso Abruzzo”. L’associazione dei comuni italiani insieme all’Unpli allestirà oggi anche un ricco programma di spettacoli:

- La Spallata di San Giovanni Lipioni

-Ballo tradizionale con la Pro Loco di San Giovanni Lipioni

-L’Infiorata all’Uncinetto

-Esposizione di lavori all’Uncinetto a tema Giro con la Pro Loco di San Salvo

-Realizzazione di un’opera con la tecnica dell’infiorata con la Pro Loco di Carunchio

-Ventricina e bollicine. Piccola degustazione con la Pro Loco Città del Vasto

-I musici e gli sbandieratori di Lanciano.

-Dimostrazione di musicisti e sbandieratori, con l’associazione Sbandieratori e musici di Lanciano e l’UNPLI Chieti

«È per noi un onore avere il Giro E d'Italia tra le nostre strade, lo sport è un valore aggiunto per lo sviluppo del nostro territorio e il connubio tra sport e turismo rappresenta un fattore di sviluppo e di progresso ha dichiarato l’assessore Paola Basile - a tal fine, stiamo mettendo in campo tutte le iniziative volte a far sentire tutta la passione degli sportivi casalesi e non nei confronti del Giro E d'Italia».

«Abbiamo lavorato dallo scorso anno per portare questo evento di livello mondiale, al fine di accendere i riflettori sulla città, facendola conoscere e apprezzare fuori dai confini» dichiara il Sindaco Filippo Marinucci. «L’evento sportivo sarà l’occasione per coinvolgere le associazione del territorio a questa manifestazione di livello, diversificando la tipologia di sport praticabili» sottolinea l'assessore allo sport Umberto D'Agostino.

«Casalbordino avrà l'onore di ospitare un evento sportivo di caratura nazionale - sottolinea la vicesindaca Carla Zinni - Il Giro-E è una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia organizzata da RCS Sport, è inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, ricalcando il percorso della Corsa Rosa».