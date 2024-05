Squadra amministratori Anci pronta a correre al Giro-E

Continua la trepidante attesa per la tappa di Partenza del Giro- E da piazza Umberto I a Casalbordino, il 15 maggio alle ore 12:30. La competizione, organizzata da RCS Sport, è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale casalese che ha lavorato fin dallo scorso anno, in occasione della partenza del Giro d’Italia sulla Costa dei Trabocchi, per portarla in zona.

Il Giro-E attraverserà Casalbordino passando per Viale dei Tigli e Via Osimo, per puntare poi in direzione Francavilla al Mare; l’arrivo è sotto lo stesso arco del Giro d’Italia, così come anche la premiazione, sullo stesso podio. Ma non è finita qui: nella stessa giornata che Casalbordino ha l’onore di ospitare, si terrà un workshop organizzato dall’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, sulla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale.

L’evento cicloturistico è inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e consente ai ciclisti normalmente allenati, di affrontare le salite che percorrono di solito i campioni, ricalcando il loro percorso della Corsa Rosa.

Tra i partecipanti ci sarà anche una squadra di amministratori locali, coordinata da Anci (associazione nazionale comuni italiani), partner del Giro d’Italia, che correrà sul percorso fino a Francavilla al Mare, prima del finale della tappa del Giro. La squadra sarà composta da: Umberto D’Agostino (assessore di Casalbordino), Daniele Carlucci (sindaco di Scerni), Rocco Micucci (sindaco di Rapino), Pino Finamore (sindaco di Villa Santa Maria), Fabio Caravaggio (sindaco di Rocca San Giovanni), Giuseppe Timperio (consigliere comunale di Miglianico), Francesco Luciani (assessore di Roseto).