"Quarto Tempo" a Lanciano: la LND mette 'le radici nel futuro'

Far conoscere meglio a tutti il mondo del calcio dilettantistico, avvicinare giovani e studenti, confrontarsi e gettare le basi del lavoro e dello sviluppo dei prossimi anni.

Questi gli obiettivi ambiziosi della Fiera “LND Quarto Tempo”, il grande laboratorio che dal 17 al 19 maggio, a Lancianofiera, il polo fieristico d’Abruzzo a Lanciano, consentirà a dirigenti federali, società, tesserati, sportivi ed aziende sponsor di ritrovarsi tutti insieme per “fare sistema”.

Questa mattina, nella Sala “Benito Lanci” della Casa di conversazione, in Piazza del Plebiscito, a Lanciano, la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco Filippo Paolini, con i saluti istituzionali e i ringraziamenti alla LND per aver portato nella città frentana l’evento. “Un momento d’incontro, ma anche di confronto. Si parlerà del futuro del calcio dilettantistico e del futuro dei nostri giovani”, ha detto Paolini, seguito da Nicola Campitelli, consigliere regionale, che è delegato a seguire la manifestazione dal presidente della Regione Marco Marsilio e dall’assessore allo Sport Mario Quaglieri. “Lo sport mi ha insegnato tanto – ha esordito – lo spirito di sacrificio e il lavoro di squadra, la dedizione, l’impegno. Tutti valori che dobbiamo trasmettere alle future generazioni. Questa Fiera rende Lanciano capitale del calcio, occasione per promuovere il territorio attraverso lo sport”.

Ombretta Mercurio, presidente di Lancianofiera: “Siamo felici ed orgogliosi di ospitare una manifestazione che sta già destando curiosità ed interesse perché parla ad una platea ampia, trasversale e perché mette al centro lo sport, accendendo i riflettori sul ruolo del calcio di base nel sistema Paese. Un evento che sarà non solo una delle più belle vetrine per il composito mondo della Lega Nazionale Dilettanti, la famiglia sportiva dilettantistica più grande d’Europa, ma anche un’interessante occasione di confronto per tutti colo che operano e promuovono i valori della lealtà sportiva, del rispetto delle regole, della solidarietà sociale. A ‘Quarto Tempo’ si parlerà di innovazione del calcio dilettantistico e di futuro e Lancianofiera non può che essere fiera di essere palcoscenico e partner dell’evento. Il mio auspicio – ha concluso Mercurio – è che quella del 2024, sia solo la prima edizione straordinaria di un evento che si consoliderà nel tempo”.

Ezio Memmo, presidente del Comitato regionale LND Abruzzo, è entrato nel dettaglio spiegando cosa rappresenta la sfida di “Quarto Tempo”: “Le nostre idee sono correlate dalla passione per lo sport e dall’amore per quello che facciamo. I due elementi alla base della Lega Nazionale Dilettanti. Al calcio diamo un valore sociale, oltre che agonistico. Questo è l’evento numero zero, sperimentale, ma servirà per poter organizzare poi il numero uno. Scendiamo in campo nella nostra regione con una squadra formidabile e per questo ringrazio il presidente Giancarlo Abete, presente in tutte le riunioni del nostro gruppo di lavoro. Il messaggio da Lanciano è questo: lavorando insieme possiamo raggiungere obiettivi eccellenti. Faremo incontrare tutti i nostri dirigenti, tesserati, partner e addetti ai lavori nei padiglioni della fiera. In programma abbiamo trenta convegni e oltre cento relatori. Un modo per incontrarsi e affrontare anche le soluzioni ai momenti difficili che vive lo sport. Vogliamo lavorare, come sempre, partendo dalla base. La mostra “Un secolo d’Azzurro” porterà pezzi di storia sulla nostra Nazionale, il progetto “Scegliamo da campioni” aiuterà i giovani nella lotta all’obesità e ai problemi cardiovascolari, in collaborazione con Cia e Coldiretti. Ci saranno anche giochi dedicati alla raccolta differenziata, per educare i ragazzi a tenere puliti i nostri campi. Avremo anche un camper sanitario con personale qualificato che effettuerà screening gratuiti. Ringraziamo l’Ufficio Scolastico Regionale, che ci ha aiutato a coinvolgere gli studenti, e la società TUA Spa che metterà a disposizione i mezzi per il trasporto delle scolaresche nella mattinata del 17 e delle famiglie nei tre giorni. Grazie anche all’USSI nazionale e regionale, che con i loro giornalisti modereranno i nostri convegni e promuoveranno un corso di formazione. Avremo tanti personaggi del calcio dilettantistico, che porteranno le loro storie ed esperienze. Grazie ai Comuni, che domenica saranno protagonisti con la “Festa dello Sport”: Lanciano, Fossacesia, Castel Frentano e San Vito. E infine l’evento nell’evento ‘LND Agorà‘, con cento dirigenti da tutta Italia che si confronteranno su cinque temi per due giorni e daranno le linee programmatiche del prossimo quadriennio della Lega Dilettanti”.

Chiusura affidata a Giancarlo Abete, presidente della LND: “Iniziativa particolare e complessa, su cui si lavora da qualche mese. Durante i giorni della Fiera, Lanciano rappresenterà gli oltre settemila Comuni d’Italia, noi faremo una fotografia del nostro mondo, rappresentando positività e criticità. La famiglia LND costituisce il 26% di tutti i tesserati delle Federazioni del Coni e il 2% dell’intera popolazione italiana. ‘LND Quarto Tempo’ sarà una festa di popolo, è un successo averla potuta organizzare come momento per metterci a confronto, nel nostro mondo c’è bisogno di partecipazione”.

L’ingresso alla Fiera “LND Quarto Tempo” sarà gratuito per tutti e tre i giorni dell’evento.

Orari di apertura, dalle ore 10 alle 20. ⁠

Per ottenere il biglietto basta cliccare sul seguente link e registrarsi: https://ticketitalia.com/lnd-quarto-tempo.

Informazioni su come raggiungere Lancianofiera: https://www.lnd.it/it/la-lnd/lnd-quarto-tempo