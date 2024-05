Trofeo CittÃ  del Miele, tutto pronto per lâ€™undicesima edizione

Ancora una brillante iniziativa dell'Asd Pallano Outdoor tesa a suscitare l'interesse del movimento podistico abruzzese con la promozione delle eccellenze territoriali ed enogastronomiche locali.

È l'undicesima edizione del Trofeo Città del Miele che si svolgerà domenica 12 maggio a Tornareccio in collaborazione con l'associazione Monte Pallano, la Pro loco di Tornareccio e il patrocinio dell'amministrazione comunale con la supervisione tecnica dell'Asd Vini Fantini.

Il clichè di questa edizione 2024 prevede la competitiva di 10,7 chilometri e la non competitiva di 5 chilometri a cui si aggiungono le gare per i bambini e i ragazzi fino ai 15 anni.

Confermato il percorso misto tra parte cittadina e periferica: un primo segmento di 5 chilometri con una leggera salita in uscita dal paese costeggiando la chiesa di San Rocco e poi si rientra nella zona del Santuario della Madonna del Carmine per affrontare il secondo ed ultimo segmento di 5,7 chilometri circa. Esso presenta uno strappo impegnativo di 100 metri appena fuori dal paese lungo la strada che porta al giro di boa in Contrada San Giovanni per poi terminare la fatica attraverso una parte più ondulata e scorrevole del tracciato fino a viale Don Bosco presso le scuole medie (sede del ritrovo a partire dalle 8:00, oltre alla partenza e all'arrivo).

La quota di partecipazione è di 7 euro per la competitiva e la non competitiva, 2 euro per i bambini e i ragazzi. Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre le 14:00 di sabato 11 maggio. Sono previsti premi con beni in natura ai primi tre assoluti uomini e donne, premiazioni per i primi cinque di categoria. Per i partecipanti e gli accompagnatori ci sarà la possibilità di effettuare una visita guidata al Museo dei Mosaici su prenotazione per tramite del comitato organizzatore. Questi gli orari di partenza: alle 9.15 le gare baby, alle 9.45 competitiva e non competitiva.

"Sono grato ai volontari – spiega Pasquale Iannone a nome di tutta l'Asd Pallano Outdoor - a tutto lo staff e agli sponsor che, con la passione e la cura nei dettagli, renderanno possibile la realizzazione di questo evento straordinario per tutta Tornareccio".

Comunicato Stampa Asd Pallano Outdoor

foto Vasport.it