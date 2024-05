Coppa Mancini, in campo Lanciano FC, Montorio 88 e Mosciano

Le tre società vincitrici dei gironi di Promozione in campo sabato 4 maggio, alle 15:00, allo Stadio “Mario Rodi” di Mosciano Sant’Angelo per il triangolare che assegna la Coppa Nello Mancini 2023/2024.

Le protagoniste del torneo sono Montorio 88 (girone A), Mosciano Calcio (girone B) e Lanciano FC (girone C), tutte neopromosse nel campionato di Eccellenza.

Il programma prevede tre partite da 45 minuti ciascuna (in caso di parità, si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore) e la prima sfida sarà alle 15 Lanciano FC e Montorio 88. A seguire, dalle 16, il Mosciano affronterà la perdente della prima gara (o in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta), poi alle 17 l’ultima gara tra le due contendenti che non si sono ancora incontrate.

Il regolamento prevede 3 punti per la vittoria (al termine dei 45’), 2 punti alla vincente dopo i calci di rigore e 1 punto alla perdente dopo i calci di rigore. In caso di parità tra due o più squadre, per determinare la squadra vincente del triangolare si terrà conto: dell’esito degli incontri diretti; della differenza reti sul totale degli incontri disputati; del maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati; delle minori sanzioni disciplinari subite nel corso delle partite del triangolare (ammonizioni ed espulsioni); sorteggio.

Nella stagione scorsa ad aggiudicarsi la Coppa Mancini fu il Teramo nel triangolare con Celano e Casalbordino.