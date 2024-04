Paolo Nicolai stacca il 'pass' per le Olimpiadi

Stacca un altro ‘pass‘ per le Olimpiadi l’atleta abruzzese Paolo Nicolai. In coppia con Samuele Cottafava rappresenterà nuovamente l’Italia del beach volley alla prossima competizione a cinque cerchi di Parigi 2024. Per Cottafava sarà l’esordio, mentre per l’ortonese Nicolai sarà la quarta partecipazione di fila, in una carriera sportiva fantastica (spicca l’argento olimpico di Rio 2016).

Pur senza giocare il Challenge di Xiamen (in Cina), la coppia azzurra ha ottenuto l’aritmetica certezza di strappare il pass olimpico per il piazzamento nel ranking mondiale della Federazione internazionale.

Con Nicolai ci sarà un altro abruzzese a Parigi, si tratta dell’allenatore pescarese Simone Di Tommaso.

E anche altri abruzzesi sono ancora in lizza per la partecipazione nel beach volley olimpico: si tratta dei tecnici vastesi Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio, guide della coppia femminile formata da Marta Menegatti e Valentina Gottardi.

Foto Cottafava-Nicolai dalla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo