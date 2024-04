Valle del Gogna Gold Race e Memorial Padre Giuseppe, le classiche del 1Â° Maggio

Con le due classiche del 1° Maggio a Guarenna di Casoli, l’Asd Guarenna 3.0 del presidente Filippo Rossetti riprende in pieno l’attività organizzativa per la stagione 2024 e che svolge annualmente con assiduità, per continuare a dare visibilità alle categorie esordienti, allievi e juniores nel territorio della Val di Sangro.

Mercoledì, quarta edizione in programma per la Valle del Gogna Gold Race riservata agli Allievi che coinvolge i territori di Casoli e Sant’Eusanio del Sangro, in un circuito di sei giri di 10 chilometri cadauno, lungo le strade della Valle del Gogna (affluente del fiume Sangro) con partenza alle 10:30.

Al pomeriggio edizione numero 24 del Memorial Padre Giuseppe sul classico percorso a circuito di 2 chilometri da ripetere 10 volte per gli esordienti di primo anno (partenza alle 14:30) e 15 volte per quelli di secondo (partenza alle 15:30). Di rilievo, quest’anno, l’abbinamento a gara di campionato regionale FCI Abruzzo strada per entrambe le categorie.

Come lo scorso anno, in collaborazione con l’Asd Alessandro Fantini, di nuovo istituita la combinata Due Giorni della Val di Sangro che premierà il rendimento dei migliori atleti nelle gare di Guarenna e di Fossacesia del 5 maggio, sommando i piazzamenti di entrambe le corse. É prevista l’assegnazione di punti a scalare fino al ventesimo (da 20 a 1) con premio individuale e anche alla miglior società.

Nell’arco di questa stagione, l’Asd Guarenna 3.0 ha in programma anche il quarto Memorial Di Toro-Fantini a Sant’Eusanio del Sangro il 23 giugno (di supporto allo staff locale coordinato da Alessio Di Toro e Domenico Fantini), per poi chiudere il cerchio come tradizione vuole il 15 settembre con la 29^ edizione del Trofeo San Francesco riservato alla categoria Juniores, per alimentare ancora di più la fiamma della passione per questo sport in tutta la Val di Sangro.