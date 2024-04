Torna l'Urban Trail della Tarantola

Per iniziativa dell’amministrazione comunale di Taranta Peligna, delle associazioni locali e in condivisione con il settore di atletica leggera UISP Abruzzo e Molise, ecco per la quinta volta l’Urban Trail della Tarantola programmato per sabato 27 aprile con ritrovo alle 16:00 e partenza alle 17:00.

Il cuore pulsante è il parco fluviale “Le Acque Vive”, totalmente immerso nella natura, tra ruscelli e colori affascinanti. La manifestazione, ricca di premi e di sorprese in ambito enogastronomico, costituisce motivo di particolare interesse e di divertimento con la gara competitiva di 8 chilometri in puro stile trail con un mix tra parte sterrata e cittadina, oltre ad essere appetibile da coloro che vogliono cimentarsi in una semplice camminata sportiva non competitiva di soli 4 chilometri.

Ai primi 150 iscritti l’agevolazione dell’ingresso gratuito all’area turistica per l’intera giornata.