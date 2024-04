L'Abruzzo del calcio a 5 pronto per il Torneo delle Regioni

È arrivato il momento delle Rappresentative abruzzesi di Calcio a 5: mercoledì mattina le formazioni Under 19, Under 17 e Under 15 e quella Femminile si metteranno in viaggio verso la Calabria, sede dell’edizione 2024 del Torneo delle Regioni di futsal.

Emilia Romagna e Piemonte le avversarie di Under 15 e Femminile, sempre Emilia Romagna, Piemonte e Friuli le rivali di Under 19 e Under 17. Fischio d’inizio per tutti e tutte fissato per giovedì 25 aprile, giorno del primo turno della fase a gironi. Venerdì e sabato altre due giornate, che portano verso le finalissime del 1° maggio.

Il presidente del Comitato regionale LND Abruzzo, Ezio Memmo: “L’amore, l’orgoglio e il rispetto per i colori della nostra regione restano i valori fondanti di Club Abruzzo. Sono quelli che attraverso il lavoro degli staff delle nostre Rappresentative cerchiamo di trasferire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Il valore di un calciatore e di una calciatrice si vede anche dall’attaccamento alla maglia. E il Torneo delle Regioni è il luogo in cui ogni Regione può esprimere il suo valore, non solo tecnico. La nostra si è finora fatta conoscere per il suo sia in campo che fuori e ne siamo fieri. Ringrazio fin da ora quanti hanno collaborato per la messa in campo delle quattro squadre che partiranno domani per la Calabria, come sempre non sarà facile ma sappiamo già che ciascuno darà tutto ciò che può per arrivare il più in là possibile nella competizione”.

Salvatore Vittorio è pronto a vivere un’altra esperienza da sogno al fianco delle Rappresentative: “L’importanza dell’esperienza umana e sportiva del Torneo delle Regioni è da sempre enorme per la crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Il Comitato è ambizioso, ha molta fiducia nelle squadre e negli staff, dopo averne seguito la preparazione in questi mesi. Siamo sicuri che le nostre Rappresentative faranno bene anche in questo Torneo delle Regioni. A tutti i protagonisti dico: giusto essere ambiziosi e puntare in alto, ma prima di tutto per questo Comitato regionale è fondamentale essere degli esempi di comportamento, portatori di valori sul campo e fuori. Siamo l’Abruzzo, diciamocelo con orgoglio: vogliamo rappresentarlo al meglio in campo e fuori”.

Tanta fiducia nei ragazzi delle Rappresentative di futsal anche da parte del capo delegazione, Sandro Di Berardino: “Anche quest’anno daremo il massimo. Siamo stati inseriti nei triangolari, che sono sempre molto ostici: basta una sconfitta e puoi ritrovarti già fuori dalla competizione, mentre nei gruppi a quattro ci sono più chance di riscatto. Ma io sono fiducioso: abbiamo squadre forti e importanti. Dopo le amichevoli recenti, a cui ho assistito, mi ritengo contento del lavoro delle nostre società: abbiamo ragazzi pronti, faremo bella figura come abbiamo sempre fatto storicamente in questa manifestazione. Come Comitato regionale siamo grati alle società per la disponibilità nei confronti dei selezionatori e degli staff, hanno tutti risposto con entusiasmo e piacere alle convocazioni e questo ci permette di arrivare al Torneo pronti e con tanta voglia di far bene”.

Le partite del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook LND Abruzzo e in tv su Super J (canale 16 d.t.).