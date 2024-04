Al varo la nuova stagione e l'attivitÃ  paralimpica di Maniga Paracycling Team

La Maniga Cycling Team di Lanciano sta per iniziare il nuovo anno agonistico ed è pronta a fare del suo meglio nell'attività paralimpica con doppia affiliazione nel comitato regionale Abruzzo e Molise della Federazione Ciclistica Italiana.

Un 2024 che può garantire molte soddisfazioni a un gruppo di atleti che praticano attività paralimpica a livello nazionale. Subito alle porte il primo vero banco di prova della stagione rappresentato dai Campionati Italiani di paraciclismo in programma a Montesilvano nel fine settimana del 13 e 14 aprile con le gare in linea e a cronometro.

L'organico paralimpico è formato da Alberto Catena (C4), Valentino Valente e Luca Terzo (tandem), Petrut Popa (non vedente), Flavio Lamanna (C4), Laura Bassano (tricicli), Concetta Di Matteo (non vedente), Guglielmo Boni (non vedente), Luigi Cantoro (non vedente), Nicolò Bucci (non vedente) e Chiara Farinaccia (non vedente).

Oltre al settore paralimpico, Maniga è anche Cycling Team spaziando nell'attività su strada e nella mountain bike con un gruppo di atleti su cui far leva per la partecipazione ad alcune gare minori e nelle manifestazioni più blasonate del calendario ciclistico regionale.

Comunicato Stampa Maniga Cycling Team