Vasto-Pescara è la prima tappa del Giro d'Abruzzo

Partirà da Vasto, nella mattinata di martedì 1° aprile, il Giro d'Abruzzo, competizione ciclistica organizzata da Rcs Sport, la stessa che cura il Giro d'Italia, che torna nel calendario delle gare ufficiali dopo 17 anni.

Il via è previsto alle ore 11,30, in piazza Rossetti.

“Il centro storico si trasformerà in un grande villaggio che richiamerà i tanti appassionati delle due ruote, ma anche tanti cittadini e curiosi - sottolinea il sindaco Francesco Menna -. Il Giro d’Abruzzo dimostra ancora una volta che Vasto è città ideale per ospitare eventi sportivi di questo genere. Una grande opportunità di promozione per mostrare a tutti coloro che seguiranno la competizione le bellezze del nostro paesaggio”.

Per la giornata di martedì 9 aprile saranno chiuse le scuole in città. Il percorso della tappa, che condurrà i ciclisti a Pescara per la conclusione della prima frazione, prevede a Vasto, dopo la partenza da piazza Rossetti, l'attraversamento di corso Garibaldi, piazza Verdi, corso Mazzini, via Ciccarone, via del Porto e la Statale 16 Adriatica.