Arbitri alle Olimpiadi 2024 di Parigi, c'è Francesca Di Monte

Sono stati scelti i due arbitri italiani che andranno alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Fifa ha stilato la lista completa per le gare di calcio dei Giochi e ci sono due nostri rappresentanti.

Si tratta di Paolo Valeri per quanto riguarda il Var e di Francesca Di Monte per gli assistenti arbitrali. Valeri, classe 1978, appartiene alla sezione di Roma dell’Associazione Italiana Arbitri, Di Monte, classe 1993, fa parte della sezione di Chieti.

Nata a Popoli, Francesca Di Monte risiede a Serramonacesca, nel Pescarese, ma è iscritta alla sezione di Chieti dell’AIA – Associazione Italiana Arbitri. E’ laureata in Giurisprudenza e lavora come consulente aziendale. Gravita nel mondo dell’arbitraggio dal 2002, con il debutto in Serie C nel 2013. Il 27 ottobre 2022, nella gara Udinese-Verona, ha affiancato l’arbitro Marchetti nella direzione di gara in Serie A. Vanta già diverse esperienze in ambito europeo ed internazionale (l’ultima delle quali, recente, in Paraguay, al Campionato Sudamericano Conmebol Sub17 femminile) ed è stata la prima donna abruzzese a far parte della Commissione Nazionale Arbitri di A e B.