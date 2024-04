L'orgoglio del San Vito '83

Grande orgoglio e legittima soddisfazione in casa San Vito ’83 per l’accesso alla finalissima di Coppa Italia di Promozione abruzzese.

La squadra di mister Alberto Iezzi è riuscita a garantirsi il passaggio all’atto finale della competizione regionale superando in semifinale un agguerrito San Gregorio, squadra in lotta per il primo posto nel girone A, prevalendo ai calci di rigore nella partita di ritorno giocata al ‘Tommaso Verì‘ di San Vito Chietino, al culmine di un confronto che si era chiuso sul 2-1 per gli ospiti (stesso risultato della sfida di andata disputata in esterna per i biancazzurri).

In finale sarà il Mosciano, capolista del girone A ad un passo dall’approdo in Eccellenza, l’avversario del San Vito ’83, partita in calendario domenica 28 aprile con sede ancora da ufficializzare da parte del Comitato regionale LND Abruzzo.

Per il San Vito ’83 un’occasione come pagina di storia della società. In campionato, nel girone C di Promozione, la formazione di Iezzi è all’ottavo posto in classifica ed a 3 giornate dalla conclusione della stagione regolare è ancora matematicamente in lizza per un posto nei play off.

Foto dalla pagina Facebook San Vito ’83

da vasport.it