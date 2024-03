Abruzzo ai quarti di finale con Under 15 e Under 19 al Torneo delle Regioni

L’avventura abruzzese in Liguria per il 60° Torneo delle Regioni prosegue. Dopo la fase a gironi il bilancio è positivo con 2 squadre su 4 prime nel proprio raggruppamento e qualificate alla fase ad eliminazione diretta.

La giornata genovese, che vedeva le nostre selezioni opposte ai padroni di casa, inizia con il largo e convincente successo dell’Under 15 (accoppiata nei prossimi quarti di finale alla Lombardia). Segna il passo l’Under 17, superata dalla Liguria e condannata all’eliminazione, così come la Femminile, per la quale il rammarico è grande in quanto il passaggio del turno era a portata di mano. A chiusura di giornata il successo di misura dell’Under 19, che elimina i padroni di casa e si prepara alla sfida dei quarti di finale contro la Calabria.

Oggi giorno di riposo, fondamentale per preparare al meglio gli incontri di mercoledì 27 marzo.

UNDER 15

Liguria-Abruzzo 0-3

Reti: 16′ e 21′ Rebega, 17′ Monga

Liguria: Garofalo (1′ st Castellano), Abdishahi (9′ st Ronco), Pedone (1′ st Gilardi), Castrofilippo (17′ st Giubergia), Gaiezza, Iberti, Miano, Beltrano (17′ st Nuredini), Parodi, Radovanovic (1′ st Henriquez), Zhao (1′ st Gamberi). A disposizione: Sacconi, Spaccamonti. Allenatore: Francesco Crisanti

Abruzzo: Liberatoscioli (21′ st Tirone), Cannarozzi (32′ st Bomba), Capozzi, Ettorre (32′ st D’Errico), Giosaffatto F. (10′ st Nadi), Giosaffatto D., Monga, Okoroji, Rebega (15′ st Bove), Ruggieri Conte (35′ st Di Giannantonio), Scognamiglio (21′ st Fragassi). A disposizione: Reale, Seputis. Allenatore: Pasquale Villa.

UNDER 17

Liguria-Abruzzo 2-1

Reti: 19′ Berta (L), 23′ st Giunchedi (A), 29′ st Fossati (L)

Liguria: Rebora, Berta (16′ st Fossati), Bettini (16′ st Migone), Corrado M. (36′ st Vuillermoz), Donarini, Greco (16′ st Moramarco), Hodaj, Minniti (33′ st Capurro), Patti (38′ st Chiavassa), Prudente, Sicca (25′ st Pacciani). A disposizione: Barroero, Corrado S.. Allenatore: Nicola Rossi

Abruzzo: Pasqua, Aruffo, Ciaccia (3′ st Di Felice), D’Isidoro (5′ st De Angelis), De Risio, Di Carlo (38′ pt Valentini), Gabriele (9′ st Coletti), Pomposo (35′ Giunchedi), Salerno (14′ st Neri), Taddei, Ulissi (4′ st De Luca). A disposizione: Ruscitti, Mancini. Allenatore: Francesco Marchetti.

FEMMINILE

Liguria-Abruzzo 3-1

Reti: 37′ e 26′ st Duce (L), 3′ st Marra (A), 8′ st rig. Del Freo (L)

Liguria: Pescarolo, Araldo, Cipollone (18′ st Barzacchi), Del Freo, Duce, Grasso, Lercari (14′ st Simeoni, 36′ st Parrinello), Medici, Minutoli, Piccioli, Taramasso (32′ st Passalacqua). A disposizione: Turchi, Bernero, Mourino, Rossato, Vignola. Allenatore: Ugo Adolfo Maggi

Abruzzo: Neri, Croci (1′ st Vagnoni), Di Lenardo, Farina, Lanci (18′ st Muscella), Liberatore, Marra, Meletti, Passeri, Rossi, Valente (1′ st Di Credico). A disposizione: Pricop, D’Agostino, Lekhlili, Moriconi, Nuccetelli, Truisi. Allenatore: Rocco Majo

UNDER 19

Liguria-Abruzzo 0-1

Rete: 27′ st Valerio

Liguria: Piazzi, Asteggiante, Castelli, Costa (28′ st Chiarlone), Galloro (33′ st Pellicciari), Graziani, Latini, Lingua, Macelloni, Piccardo, Totaro. A disposizione: Hadebache, Bonanni, Caffi, Carnemolla, Diamanti, Pozzi, Trucchi. Allenatore: Giuseppe Chiappucci

Abruzzo: Brassetti, Bozzolini, Cutilli (42′ st Priori), Della Sala, Di Giuseppe, Faiella (3′ st D’Amore), Oddi (10′ st Valerio), Patrizi (31′ st Meola), Ricci, Tiberi (21st Damiani), Vespasiano. A disposizione: Di Donato, Corrado, Di Tommaso, Larivera. Allenatore: Marcello Di Camillo

da LND Abruzzo