L‘Unibasket Lanciano di coach Domenico Canzano torna in campo per la prima giornata della fase a orologio, quella che precede i play off finali per la conquista del salto di categoria in Serie B Interregionale.

La squadra frentana sarà di scena in casa contro la Vast Basket di coach Massimo Cazzorla.

Palla a due alle ore 18 con direzione di gara affidata ai signori Masci di Chieti e Mastrocola di Francavilla al Mare.