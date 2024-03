Tutto pronto per "Abruzzo tennis graffiti in tour & nemo propheta in patria"

L’Associazione Florida 60 APS per il 2024, visto il successo delle passate edizioni ha messo in programma la manifestazione denominata ABRUZZO TENNIS GRAFFITI IN TOUR & NEMO PROPHETA IN PATRIA. L’ evento è strettamente legato a quelle che sono le radici del Tennis abruzzese e quelle identitarie della città dannunziana. La manifestazione è stata programmata per la primavera/estate 2024 e toccherà in tour le città abruzzesi di Lanciano, Francavilla al Mare, Vasto, L’Aquila, Sulmona, Teramo e Roseto degli Abruzzi, per concludersi a Pescara nelle giornate del 18, 19 e 20 luglio con l’evento del "secondo palio città di Pescara".



In ciascuna delle otto città verrà allestita una mostra nella quale saranno esposte immagini del tennis abruzzese relative al periodo1920/1970. Cinque artisti, di cui uno marchigiano e quattro abruzzesi, conosciuti in campo nazionale e internazionale ma poco noti nella nostra Regione (da qui il "NEMO PROPHETA IN PATRIA") esporranno le loro opere ispirate al mondo del Tennis Vintage. Splendida cornice della manifestazione sarà il Museo Itinerante del Tennis storico di Salvatore Sodano che annovera nella sua collezione ben 7000 racchette di legno, abbigliamento antico e racchette originali risalenti al XVI secolo.



Per l’occasione sarà presentato l’ultimo libro del prof Giuseppe Cirillo “TENNIS D’ALTRI TEMPI”. Il 18 Luglio, giorno dell’inaugurazione, si terrà la sfilata delle città rappresentative unitamente a quella delle auto d’epoca. Otto saranno le squadre di TENNIS VINTAGE che si contenderanno il SECONDO PALIO CITTA’ DI PESCARA: Castellamare Collinare – Castellamare Pianeggiante – la Piazzaforte – Borgo Marino – Villa del Fuoco – Fontanelle – la Pineta - San Silvestro. Ogni città abruzzese sede della mostra sarà abbinata con la propria squadra cittadina di Tennis Vintage ad un proprio sponsor locale.



La competizione, come nel 2023 oltre ad essere sportiva sarà anche gastronomica. Ciascuna città, infatti, dovrà presentare un piatto della propria antica tradizione culinaria che verrà giudicato da una apposita giuria di esperti. La squadra che avrà totalizzato il miglior punteggio acquisito tra la gara di “Tennis Vintage” “ e quella gastronomica si aggiudicherà il SECONDO PALIO CITTA’ DI PESCARA 2024. Il Trofeo verrà consegnato dalle Autorità alla zona identitaria vincitrice nella festa finale che si terrà all’interno del Parco Florida. L’azienda abbinata vincitrice potrà esporre il Palio nella propria sede per il periodo di un anno.

LE TAPPE DEL TOUR

LANCIANO POLO MUSEALE 5 APRILE



FRANCAVILLA AL MARE PALAZZO SIRENA 4 MAGGIO



SULMONA LICEO SCIENTIFICO “ ENRICO FERMI “ 11 MAGGIO



L’AQUILA PALAZZETTO DEI NOBILI 18 MAGGIO



TERAMO CIRCOLO TENNIS TERAMO 8 GIUGNO



VASTO PALAZZO D’AVALOS 15 GIUGNO



ROSETO TENNIS CLUB ROSETO 22 GIUGNO



PESCARA FONDAZIONE PESCARABRUZZO 16–17–18 LUGLIO