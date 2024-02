Nuoto paralimpico, compagini abruzzesi in lizza

I Campionati Interregionali di nuoto paralimpico FINP e FISDIR vedranno lo svolgimento domenica 25 febbraio a Sulmona, nella città del poeta Ovidio, all’interno del Centro Sportivo Sulmona, attualmente gestito dalla SSD Roma Nuoto che mette a disposizione la struttura in considerazione del grande lavoro inclusivo, così come l’Asd Nuoto Disabili Sulmona grazie alla presidente Patrizia Ruffini, coadiuvata da tutto il suo entourage.

In memoria di Danilo De Baptistis e di Monia Cocco, un appuntamento chiave per le società che vorranno qualificarsi ai Campionati Nazionali assoluti e promo, in presenza di alcune compagini abruzzesi presenti (Asd Rosetana Nuoto, Asd Effegiquadro, Asd Orione Pescara, Asd Vita e Sport Chieti e l’Asd Nuoto Disabili Sulmona), considerata l’importanza del campionato nell’area Centro Italia, anche società provenienti da Marche, Molise, Lazio e Campania.

Il programma del 25 febbraio prevede le fasi di riscaldamento pre-gara dalle 14:30 alle 15:00 e fino alle 19:00 lo svolgimento di tutte le gare con la partecipazione di un centinaio di atleti paralimpici. Per il pubblico l’ingresso è gratuito.

Elio Accardo, assessore allo Sport della città di Sulmona: “Ancora una volta Sulmona ospita un importante evento di sport, accogliendo centinaia di atleti, provenienti dall’Italia centro-meridionale. È un grande onore per la nostra città che, attraverso questi eventi, rafforza la sua vocazione anche nel campo del turismo sportivo”.

Mauro Sciulli, presidente regionale CIP Abruzzo: “Siamo orgogliosi del lavoro che si sta portando avanti perché la rivoluzione paralimpica sta cambiando la visione in generale delle disabilità nella nostra comunità saranno troppo fondamentali dello sport paralimpico che è stata assegnata a Sulmona per le capacità che ha dimostrato di avere in questo settore”.