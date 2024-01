Pari interno per la capolista: Lanciano FC-San Salvo finisce 1-1

Un gol di Pizzo (nella foto) messo a segno nella fase conclusiva della ripresa consente al San Salvo di pareggiare la sfida in trasferta, giocata a Tollo, contro la capolista Lanciano FC.

Risultato finale 1-1 al termine di un match intenso e combattuto. I rossoneri di mister Roberto Contini, dopo una settimana travagliata e praticamente senza allenamenti per via di una serie di controverse vicende societarie, hanno provato a rimettersi subito in carreggiata. Il vantaggio dei padroni di casa è stato firmato da Cellucci, su calcio di rigore, al 43′ della prima frazione di gara; al 38′ del secondo tempo la realizzazione dei biancazzurri di mister Giancarlo Manes con il timbro dell’ex Vastese Giuseppe Pizzo.

Il Lanciano FC ha ora 4 punti di vantaggio sul San Giovanni Teatino, solitario al secondo posto, e 5 sulla Bacigalupo Vasto Marina adesso in terza posizione. Cattafesta e compagni vengono agganciati al quinto posto, in zona play off, dal Francavilla.

La formazione iniziale di Manes: Cattafesta, Racciatti, De Riccardis, De Marco, Minervino, Cardinale, Liguori, Della Penna, Pizzo, Di Giovanni, Bonanno. A disp. Aquilano M., Corrado, Triglione, Aquilano G., Galiè, Persoglio, Rossi, Zullo, Gningue.