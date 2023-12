Under 17 maschile di pallavolo, le finali nazionali a Lanciano

Saranno San Giustino (PG), Conversano (BA), Lanciano (CH), Schio (VI) e Cesena a ospitare le Finali Nazionali Giovanili 2024.

Le sedi sono state deliberate dal Consiglio federale della Fipav ad Alberobello.

Per l’edizione 2024 la manifestazione avrà al proprio fianco il Gruppo BigMat, già presente sulle maglie di tutte le Nazionali di pallavolo e sitting volley. Il Brand, leader nella distribuzione specializzata di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare, sarà Titlle Sponsor che prenderà quindi il nome di “BigMat Finali Nazionali Giovanili”.

Le finali giovanili, che rappresentano uno degli appuntamenti clou dell’attività giovanile, assegneranno nei mesi di maggio e giugno i titoli nazionali nelle varie categorie. Le prime due categorie che eleggeranno la propria regina saranno l’Under 18 femminile e l’Under 19 maschile in programma dal 14 al 19 maggio 2024 rispettivamente a Conversano (BA) e San Giustino (PG).

Successivamente, da martedì 21 a domenica 26 maggio, si disputerà a Lanciano (CH) la finale nazionale Under 17 maschile. La sede della finale nazionale under 16 femminile in programma negli stessi giorni sarà invece definita e deliberata nelle prossime settimane.

Saranno poi Cesena e Schio (VI) le sedi degli atti conclusivi della manifestazione giovanile tricolore, con l’assegnazione dei titoli nazionali Under 14 femminile e Under 15 maschile in programma da martedì 28 maggio a domenica 2 giugno.

Le sedi e le date delle BigMat Finali Nazionali Giovanili 2024

Finale Under 19 maschile: 14-19 maggio, San Giustino (Umbria)

Finale Under 18 femminile: 14-19 maggio, Conversano (Puglia)

Finale Under 17 maschile: 21-26 maggio, Lanciano (CH) (Abruzzo)

Finale Under 16 femminile: 21-26 maggio, sede da definire

Finale Under 15 maschile: 28 maggio-2 giugno, Schio (VI) (Veneto)

Finale Under 14 femminile: 28 maggio-2 giugno, Cesena (Emilia Romagna)

Comunicato Fipav