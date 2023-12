Lo sport è anche condivisione, passione, incontro, amicizia. Sui campetti o sulle piste di periferia e nei grandi impianti internazionali si intessono relazioni sociali, si costruiscono rapporti umani. Tutto questo è stato alla base della mattinata che ha unito atleti di Lanciano e Casalbordino su un percorso campestre casalese.

«Una bellissima mattinata di Sport e condivisione in compagnia degli amici della Nuova Atletica Lanciano, che si sono allenati oggi a Casalbordino su un percorso campestre per i prossimi impegni invernali – ha dichiarato l’assessore allo Sport di Casalbordino Umberto D’Agostino - Grazie ad Annalisa e Simone Gizzarelli per l'idea e ai tecnici che hanno accompagnato e seguito i ragazzi Allievi e cadetti».

«Michelino Giancristofaro,Tommaso Giannattasio, Pierluigi Silverj vi aspettiamo per i prossimi allenamenti insieme» ha concluso D’Agostino.