Bronzo in Paraguay per Luna Di Battista

C’è un’atleta abruzzese nell’Italia femminile del padel che ha conquistato la prima storica medaglia di bronzo ai FIP Juniors World Padel Championship, giocati in Paraguay.

Nell’impresa del team italiano capitanato da Sara Celata, ha trovato spazio Luna Di Battista, giovane padelista frentana Under 16 che gioca nel circolo Rocca Padel della Costa dei Trabocchi ed è allenata da Laura Battistini.

Il terzo gradino del podio le “azzurrine” lo hanno conquistato alle spalle delle big Spagna e Argentina.

Nella quattordicesima edizione dei FIP Juniors World Padel Championships, sono state impegnate le due nazionali giovanili azzurre – femminile e maschile – con ben 24 talenti del movimento Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel).

Per quanto riguarda la selezione femminile, Celata ha convocato le seguenti atlete.

Under 14 – Giorgia Di Paola, Matilde Minelli, Lucrezia Piernera, Vittoria Giraldi.

Under 16 – Camilla Livioni, Tea Corso, Luna Di Battista.

Under 18 – Giulia Dal Pozzo, Valentina Varazi, Aurora Buscaino, Matilde Del Col Balletto.

Diciassette le nazioni coinvolte: oltre all’Italia, che ha difeso i due quarti posti conquistati due anni fa in Messico, in gara Paraguay, Brasile, Uruguay, Ecuador, Argentina, Cile, Egitto, Svezia, Messico, Stati Uniti, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio (solo maschile), Emirati Arabi Uniti (solo maschile) e Giappone (solo femminile).

Luna Di Battista è tornata a casa raggiante e ha dichiarato: “Si conclude un’esperienza bellissima, con la quale sono entrata a far parte di una famiglia. Grazie a Sara Celata e Martin Pereyra per avermi dato questa opportunità. E più in generale, grazie a tutti per avermi fatto passare una settimana indimenticabile“.

di Paolo Sinibaldi da fitp.it