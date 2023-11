Andrea De Simone e Giulia Giacoppo, medaglia d’argento ai Mondiali

Andrea De Simone, di Fossacesia, e Giulia Giacoppo, di Solbiate Arno (Varese) sono diventati vice Campioni del Mondo di Danze standard nella loro categoria. Il lusinghiero piazzamento è arrivato nel corso dei Mondiali svoltisi a Schladming, in Austria.

“A dirlo non sembra vero. Siamo ancora pieni di emozione – affermano Andrea e Giulia in una telefonata al sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio -. È stata un’affermazione che rimarrà nei nostri cuori per sempre, vissuta con le nostre famiglie e la tifoseria migliori di sempre. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato da vicino e da lontano. Siete tutti così speciali, vi vogliamo un gran bene!”.

“Bravo Andrea, il tuo è stato un incredibile successo, che saluto con grande soddisfazione anche a nome di tutti i cittadini di Fossacesia – ha detto il sindaco Di Giuseppantonio -. Faccio i complimenti a te e a Giulia, siete stati una fantastica coppia”.