Vince la Vastese: Union Fossacesia battuta 2-1 all'Aragona

Vittoria casalinga per la Vastese che batte all’Aragona l’Union Fossacesia, con il punteggio di 2-1, dando dunque continuità al successo ottenuto domenica scorsa a Montesilvano.

Decisive, per i biancorossi, le reti siglate nel corso del primo tempo da Menna e Marcelli, intramezzate dal gol di Dembele, che concretizzano il quarto successo in campionato con quota 17 punti toccata in classifica.

La partita. Nel suo 3-5-2 l’allenatore vastese Federico Del Grosso propone Nuzzo tra i pali, difesa con Valerio-Lucero-Menna, Martiniello esterno a destra e Cauterucci a sinistra, capitan Marcelli, Sputore e Di Giacomo a centrocampo e Bana a supporto di De Filippo in avanti. Nel Fossacesia di Massimiliano Memmo ci sono tra i titolari gli ex Marfisi (capitano), Arboleda e Obodo ed in panchina il giovane portiere Stanisci.

Subito in pressione i padroni di casa, vicini al vantaggio, in rapida successione, con Valerio e De Filippo (in due circostanze). A sbloccare il parziale, quasi alla mezzora, ci pensa l’ormai “solito” Thiago Menna, sugli sviluppi di una punizione in proiezione offensiva. Ancora efficace il suo inserimento per il gol numero 4 in campionato.

Una distrazione in difesa, poco dopo, produce il pari ospite: assist di Arboleda e Dembele, da due passi, fredda Nuzzo. Poi punizione dal limite e il legno salva la porta vastese. Torna infine a premere, in un intenso primo tempo, la squadra locale e trova il nuovo vantaggio al tramonto della frazione iniziale: è capitan Roberto Marcelli a infilare in porta il pallone del 2-1.

Nella ripresa ritmi più blandi, la Vastese cerca di portare a casa 3 punti preziosi. Al 41′ decisivo Nuzzo nel respingere una conclusione ravvicinata sugli sviluppi di un angolo, al culmine di una fase nella quale gli ospiti restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Arboleda.

Finisce 2-1 e la vittoria dà linfa ad un gruppo ancora volitivo e determinato, pur con tutte le negatività di una situazione societaria ancora complicata.

Vastese-Fossacesia 2-1

Reti: 29′ Menna, 35′ Dembele, 47′ pt Marcelli

Vastese: Nuzzo, Martiniello, Valerio, Menna, Lucero, Marcelli, Di Giacomo, Cauterucci, De Filippo, Sputore, Bana (24′ st Seck). A disp. Del Giudice, Coppola, Hernandez, Sannino, De Lucia, Tafili, Di Genni- All. Del Grosso

Union Fossacesia: Di Vincenzo, Gaeta (10′ st Memmo L.), Del Greco, Di Tommaso, Caporale, Obodo, Dembele (10′ st Pau), Marfisi, Fiorotto, Arboleda, Zarate. A disp. Stanisci, La Scala, Poiana, Della Pelle, Romanelli, Masciangelo, D’Ippolito. All. Memmo M.

Arbitro: Costantini di Pescara (Di Nardo e Di Maio di Pescara)