Lo stadio Guido Biondi riapre le porte al calcio

L'attesa è finita: lo stadio Guido Biondi riapre le sue porte allo sport e agli appassionati di calcio. Sarà l'Athletic Lanciano, squadra cittadina militante nel girone B di Prima categoria, a inaugurare la nuova stagione dell'impianto sportivo di via Belvedere. Domenica 12 novembre, alle ore 14.30, i rossoneri ospiteranno sul campo di casa il Draghi San Luca. Un appuntamento molto atteso, a cui la società invita tutti i lancianesi appassionati di sport.

«Siamo felicissimi - è il commento del direttore sportivo dell'Athletic Lanciano, Raffaele Pagano - di riportare la nostra squadra al Guido Biondi. Ringraziamo i nostri tifosi Anxa Rebel, che ci supportano con calore ogni domenica e che non vedevano l'ora di tornare allo stadio. Grazie all'amministrazione comunale di Lanciano e a tutta la società, per la possibilità di tornare a giocare in un impianto così prestigioso come il Biondi».

«Desideriamo che la partita di domenica - aggiunge Pagano - sia soprattutto una festa della città di Lanciano e dello sport. Per questo rivolgiamo il nostro invito a tutti i concittadini appassionati di sport: vi aspettiamo allo stadio per una bella domenica di calcio, animata da tanti giovani lancianesi che danno il massimo per onorare i colori rossoneri».

