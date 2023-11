Ufficialmente omologato il 'Vincenzo Granata' di Fossacesia

La Federazione Italiana Gioco Calcio (Figc) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) hanno omologato il Campo “Vincenzo Granata” di Fossacesia per disputare partite e ospitare squadre fino al campionato di Eccellenza, torneo nel quale milita attualmente l’Union Fossacesia. È stata inoltre certificata l’agibilità delle tribune, che hanno superato i collaudi previsti. Questo è un impianto sportivo che rispetta tutte le regole sulla sicurezza.

“Abbiamo lavorato sodo in questi anni per dotare Fossacesia di una struttura sportiva moderna, accogliente e ben strutturata, capace tra l’altro di poter essere degno scenario di un campionato che vede la partecipazione di squadre blasonate. Gli interventi di riqualificazione hanno rappresentato un percorso lungo, che ha preteso da parte dell’Amministrazione comunale un grande impegno per superare problemi di ogni genere, ma adesso abbiamo le carte in regola. Il Granata non servirà solo alle squadre di calcio, ma a tutta la cittadinanza e soprattutto ai giovani”, sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio.

Entro la fine dell’anno verrà pubblicato il bando per la concessione del Campo sportivo Granata e di quello di Villa Scorciosa, così come era stato concordato anche con le associazioni sportive della città.

“La certificazione di omologazione dell’impianto è un traguardo significativo per noi e lo è anche per le società sportive della città, che così avranno modo di mettere in cantiere i programmi di sviluppo delle loro attività per avvicinare tanti giovani allo sport”, evidenziano, da parte loro, gli assessori allo Sport Maura Sgrignuoli ed ai Lavori pubblici, Danilo Petragnani.