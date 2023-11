'Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon': buona la prima

Sotto il sole e con il caldo fuori stagione, sulla Costa dei Trabocchi è esplosa la grande festa del podismo di massa con la prima edizione della BCC Half Marathon che ha unito in 21,097 chilometri, lungo la Via Verde e la pista ciclopedonale, i comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia, per celebrare in grande stile la ricorrenza dei 120 anni dalla fondazione della BCC Abruzzi e Molise.

La manifestazione, al debutto in assoluto nel calendario podistico Fidal a livello nazionale (categoria Bronze), ha riscontrato una enorme affluenza di atleti con numeri da stropicciarsi gli occhi per un evento alla sua prima edizione. Sono stati 856 i partecipanti di cui 500 da fuori Abruzzo (dalle regioni Puglia, Lombardia, Marche, Molise, Emilia Romagna, Campania, Lazio e Umbria) e le cifre potevano salire ancora tenendo conto delle 150 iscrizioni respinte dagli organizzatori negli ultimi giorni per motivi logistici e di sicurezza.

Uno spettacolo reso possibile grazie al trait d’union di tanti attori sul territorio: la AS Podisti Frentani, la BCC Abruzzi e Molise (l’istituto di credito più longevo delle due regioni) e, in ambito istituzionale, la Provincia di Chieti, le amministrazioni comunali di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia che, all’unisono, hanno fatto “squadra” per raccogliere i frutti di un evento sportivo nato sotto una buona stella.

Coprendo la classica distanza di 21,097 chilometri, partendo dal porto di Ortona, percorrendo al contrario una gran parte del tragitto della tappa inaugurale a cronometro del Giro d’Italia di ciclismo, la mezza maratona maschile ha proiettato sul gradino più alto del podio il 32enne marchigiano Giorgio Lampa della Space Running impiegando 1.12’07” a raggiungere in solitaria il traguardo di Fossacesia Marina (altezza Baya Verde), mettendosi alle proprie spalle un quartetto di atleti abruzzesi con Riccardo Di Lizio dell’Atletica Runtime (1.12’58”, all’esordio sulla mezza maratona all’età di 19 anni), Domenico Campitelli della Mistercamp Castel Frentano (1.13’17” alla terza mezza maratona in carriera), Nunzio Gabriele della Passologico (1.13’46”) e Francesco D’Agostino del GP Parco Alpi Apuane (tempo 1.15’13”, in procinto di raggiungere gli Stati Uniti per la Maratona di New York con il fratello Umberto, atleta quest’ultimo in forza alla Podisti Frentani).

“Al nono chilometro mi sono avvantaggiato e ho avuto una marcia in più nella seconda parte di gara. Un percorso bellissimo che ha ripagato le fatiche di questa mezza maratona” ha dichiarato Giorgio Lampa, di Filottrano (Ancona), che si divide tra il podismo con la Space Running di Jesi e il triathlon con la Civitanova Triathlon.

Al femminile, la 20enne lombarda Sofia Spreafico del club La Fratellanza Modena, da un anno a Chieti per i suoi studi universitari in medicina, ha colto il primo posto con 1.23’37” precedendo la marchigiana Francesca Bravi della Grottini Team (1.24’34”), terza e migliore delle abruzzesi Sara Di Prinzio della Runners Chieti (1.29’54”), quarta Annalaura Bravetti della Podistica Solidarietà (1.30’16”) e quinta Giuseppina Pittaluga dell’Atletica Civitanova (1.30’18”).

“Questo percorso lo conoscevo in parte perché sono venuta qualche volta ad allenarmi dato che attualmente risiedo a Chieti per l’università. Ho voluto fare un test sulla mezza maratona per migliorarmi sulla distanza” ha commentato Sofia Spreafico, di Peschiera Borromeo (Milano), che di recente nel triathlon ha vinto il circuito Adriatic Series.

La BCC Half Marathon è stata un inno all’inclusione con la presenza di Sara Vargetto, una ragazza romana di Ciampino, non ancora maggiorenne. Da qualche anno ha trovato una dimensione speciale facendo sport sulla sua carrozzina, affiancata dal padre Paolo che si mantiene in forma seguendola negli appuntamenti in giro per l’Italia e all’estero. Sara Vargetto fa parte dell’Athletica Vaticana e il suo esempio di coraggio e di grinta ha conquistato anche Papa Francesco che ha incontrato di persona Sara nel 2021 in occasione di un’udienza papale dedicata agli atleti paralimpici. La giovane Sara ha sprigionato la sua voglia di continuare a vivere con la sua forza e la sua determinazione portando a termine la mezza maratona: “Sono l’unica atleta paralimpica della Città del Vaticano dove si sta intraprendendo un percorso di crescita verso coloro che praticano attività sportiva nel mondo paralimpico. Ringrazio gli organizzatori di questi eventi che rappresentano un modo unico di includere le persone”.

All’interno della manifestazione, è stata stilata una speciale classifica che ha premiato i migliori atleti dipendenti del gruppo Banca Credito Cooperativo e tra questi, in ulteriore evidenza, si è fatto notare Nicola Spinelli che è tesserato per l’Asd I Lupi d’Abruzzo di Atessa, attualmente residente a Casoli e lavora attualmente nella filiale BCC di Atessa.

La sicurezza lungo il percorso è stata garantita dalla Polizia Stradale in moto, dai pattinatori della Wild Life School, dai giovani ciclisti della Scuola di Ciclismo Moreno Di Biase, dalle Forze dell’Ordine e dai volontari della Protezione Civile con divieto di transito lungo la pista ciclo-pedonale imposto a bici e pedoni nell’arco di due ore e trenta minuti.

Oltre ai classici premi consegnati ai primi cinque assoluti, ai primi cinque di categoria e alle prime cinque società più numerose, l’organizzazione della Podisti Frentani ha inserito una premiazione extra con il sorteggio di un iPhone tra i partecipanti, messo in palio dalla BCC Abruzzi e Molise.

All’interno della manifestazione, è stata stilata una speciale classifica che ha premiato i migliori atleti dipendenti del gruppo Banca Credito Cooperativo e tra questi, in ulteriore evidenza, si è fatto notare Nicola Spinelli che è tesserato per l’Asd I Lupi d’Abruzzo di Atessa, attualmente residente a Casoli e lavora attualmente nella filiale BCC di Atessa.

La sicurezza lungo il percorso è stata garantita dalla Polizia Stradale in moto, dai pattinatori della Wild Life School, dai giovani ciclisti della Scuola di Ciclismo Moreno Di Biase, dalle Forze dell’Ordine e dai volontari della Protezione Civile con divieto di transito lungo la pista ciclo-pedonale imposto a bici e pedoni nell’arco di due ore e trenta minuti.

Oltre ai classici premi consegnati ai primi cinque assoluti, ai primi cinque di categoria e alle prime cinque società più numerose, l’organizzazione della Podisti Frentani ha inserito una premiazione extra con il sorteggio di un iPhone tra i partecipanti, messo in palio dalla BCC Abruzzi e Molise.

VINCITORI DI CATEGORIA

M18: Matteo De Troia (E’Fit Multisport)

M23: Alin Simion Razvan (Atletica Senigallia)

M30: Luca Cavina (Atletica Imola Sacmi Avis)

M35: Simone Cardinaletti (Space Running)

M40: Luca Di Benedetto (Atletica Apricena)

M45: Luca Cannone (Maratoneti Andriesi)

M50: Maurizio Vitolo (Asd Just Run)

M55: Nino Zagaria (Maratoneti Andriesi)

M60: Gabriele Lisciani (Runners Avezzano)

M65: Giammario Rossi (Atletica Ama Civitanova)

M70: Diamante Di Vincenzo (Podisti Frentani)

M75+: Sergio Franconi (Space Running)

F18: Giulia Cappelli (SS Lazio Atletica Leggera)

F23: Elvira Galimova (Runcard Fidal)

F30: Alina Fortuna (Runners Lanciano/Runcard)

F35: Cecilia Capriotti (Avis Ascoli Marathon)

F40: Monica Foglia (GP Montorio)

F45: Antonia Falasca (Asd Vini Fantini)

F50: Carla Mazza (Asd Piano ma Arriviamo)

F55: Paola Impedovo (Asd Lazio Olimpia Runners Team)

F60: Sonia Martegiani (Gruppo Podistico Amatori Teramo)

F65: Graziella Gizzi (Atletica Solidale)

F70+: Milena Maggi (GP Avis Pavia)

CLASSIFICA PER SOCIETA’

1° Asd I Lupi d’Abruzzo 29 atleti

2° Gruppo Podistico Il Crampo 28

3° Tribù Frentana 21

4° Runners Avezzano 18

5° Atletica Apricena 16

Classifiche complete su Timingrun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=207

Credit fotografico Mario Bomba e a questo link https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821535673311447&type=3 la fotogallery completa