Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon, 850 gli iscritti

Dopo il vernissage svolto ad Atessa presso Casa BCC Abruzzi e Molise, va facendosi sempre più viva l’attesa per il suggestivo ed inedito avvenimento podistico della Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon in programma domenica 29 ottobre.

Il tutto grazie al felice connubio tra la Podisti Frentani e la BCC Abruzzi e Molise, la cui sinergia è stata allargata alla Provincia di Chieti e ai Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia, pronte ad accogliere il passaggio della mezza maratona di 21,097 chilometri certificata Fidal che si sviluppa interamente sulla Via Verde in senso inverso alla tappa del Giro d’Italia di ciclismo.

Da Ortona la partenza è prevista alle 9:00 presso il porto e l’arrivo sul lungomare di Fossacesia dinanzi il parco comunale della Baia Verde.

A iscrizioni chiuse si pregusta già il successo della manifestazione giunta a quota 850 adesioni anche da fuori Abruzzo.

“Con la BCC Abruzzi e Molise – spiega Paola Zulli, presidente della Podisti Frentani -, l’intesa è scattata subito perché abbiamo in comune sia la promozione territoriale che la passione, due elementi che si sono combinati alla perfezione per dare vita alla mezza maratona. Non possiamo dimenticare il sostegno delle istituzioni locali che ci supportano e che ci aiutano a crescere insieme al pool di sponsor della Podisti Frentani. Ogni partecipante riceverà un gilet tecnico, la medaglia da finisher all’arrivo. Segnalo il premio che sarà estratto a sorteggio a fine gara, un iPhone messo in palio dalla BCC Abruzzi e Molise, grazie all’iniziativa Scatta e Vinci con la quale premieremo le tre foto più suggestive scattate dai podisti, con qualsiasi fotocamera o cellulare, che riceveremo tramite mail all’indirizzo [email protected] . Stiamo registrando un grande entusiasmo e questo gratifica tutti gli sforzi fatti”.

Una presenza fondamentale nella gestione di una mezza maratona è quella dei “pacers”, il cui compito è quello di aiutare gli atleti ad approcciare al meglio l’economia della gara, cadenzando il passo e motivandoli nei momenti di difficoltà e per questa mezza maratona i riferimenti sono 1h30, 1h40, 1h50, 2h00 e 2h15.

Il ritiro dei pettorali è previsto sabato 28 ottobre dalle 15:00 alle 20:00 presso il Parco dei Priori nell’area dell’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia e la mattina di domenica 29 dalle 6:30 alle 8:00 presso lo stand che sarà allestito al porto di Ortona.

Garantito il servizio bus navetta da Fossacesia Marina (zona arrivo) per il porto di Ortona (partenza) nella fascia oraria tra le 6:15 e le 7:15, viceversa il servizio sarà in vigore fino alle 14:00. Nella sede di partenza, sarà fissato entro le 8:15 l’orario limite per il rilascio delle borse degli atleti che saranno trasportate al punto di arrivo.